Denuncian a presunto asesino múltiple de perritos en Toluca: mató a 12 canes, acusan que se comió a uno y amenaza a vecinos

Toluca, Méx.- Desde hace tres años vecinos de la colonia La Crespa, en Toluca denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a Ignacio "N", por su presunta responsabilidad en el asesinato de 12 perros, algunos propiedad de ellos y otros callejeros; sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas.

Humberto Leonardo Tejeda, uno de los afectados, indicó que los hechos ocurren en la calle avenida Lombardo Toledano esquina José María Morelos, donde se han sustraído más de una decena de animales y además, incluso los cráneos de algunos permanecen a la vista de los colonos, colocados sobre lámparas del alumbrado publico.

Relató que las denuncias ante las autoridades han derivado en otro tipo de intimidaciones contra los vecinos y su familia, pues aunque hay videos y fotografías sobre los cadáveres de los perros, no ha llegado alguna autoridad para detener estas actividades ilícitas.

"Este hombre me amenazó, al primero de mis perros se lo llevó en el 2019, lo mató como un borrego, le quitó la salea, se lo comió, dijo que lo alimentaba muy bien con birria y croqueta de la buena, a raíz de ello capturaba perros de la calle, los torturaba sin alimento, ni agua y cuando se morían me los lanzaba a mi domicilio, o al de otros vecinos", acusó.

A unos metros de las instalaciones de la FGJEM, acompañado por un familiar, mostró la evidencia sobre estos hechos, pues acudió también ante la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal (PROPAEM), donde lo denunció por el maltrato y asesinato de los perros, aunque no hay avances en las investigaciones.

Ademas, otros vecinos de la misma calle, señalaron que el sujeto los ha amenazado con agredirlos físicamente y temen por su integridad por lo que se rehúsan a acompañar a Humberto y presentar más denuncias.

"Esta persona es un sicópata, los vecinos tienen miedo, yo ahorita me atrevo con todo el miedo del mundo, pero he llegado a creer que la justicia no existe para mí. Pero es que tengo por mis hijos y mi esposa, además de mi integridad", lamentó.

Agregó que tras establecer las denuncias ante las autoridades correspondientes han escalado las amenazas, pues pese a que hay un sistema de cámaras de vigilancia, ha llegado a destrozar vidrios de su vivienda, además hace ocho meses fue la última vez que sustrajo a una mascota, la asesinó y lanzó a un pozo.

"Nadie nos ha brindado ayuda, no tenemos protección, también mi esposa ha establecido una denuncia en el Centro de Justicia de la Fiscalía, por aviso sexual", agregó.



