Darán apoyo económico a comerciantes de colonias prioritarias por Covid-19 en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México informó que entregará apoyos económicos a comerciantes de las 200 colonias de atención prioritaria, en las que se implementará el cierre de tiendas, comercios y establecimientos no esenciales a las 17:00 horas y el retiro de venta de comida en la vía pública.

La administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo dará a conocer hacia el final de la semana los detalles sobre los apoyos. Mientras tanto, fortalecerá la promoción del uso de cubrebocas y medidas sanitarias en todas las actividades económicas e intervendrá en los tianguis en coordinación con las alcaldías, limitando la venta de alimentos únicamente para llevar, en acuerdo con las organizaciones de comerciantes y empresarios.

“Es importante que todas las personas, pero aún más los vecinos de estas colonias: se queden en casa; si no es necesario salir no salgan. Si es indispensable que salgan, usen cubrebocas y mantengan sana distancia siempre. No fiestas ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

"Si eres positivo a Covid-19 aíslate 15 días y llama a Locatel al 55 56 58 11 11 para seguimiento médico”, pidió el gobierno en un comunicado de prensa.

Asimismo, como parte del programa de colonias prioritarias y de las acciones para hacer frente a la pandemia por Covid-19, el gobierno de la Ciudad de México informó que tiene la capacidad para realizar 20 mil pruebas diarias. Con ello se pretende aislar más casos positivos y brindarles seguimiento médico y apoyo a través del Programa de Hogares Responsables y Protegidos.

Se cuenta con 229 puntos donde se realizan pruebas Covid-19 de manera gratuita, distribuidos en:

117 centros de salud.

33 quioscos de salud en las colonias de atención prioritaria.

50 macro quioscos.

29 hospitales de la red de SEDESA

La ubicación de estos puntos de toma de muestra está disponible en el sitio web de macroquiscos y quioscos o enviando un mensaje SMS sin costo al 51515 con la palabra “prueba”.

Las 200 colonias concentran ocho mil 398 casos activos, que representan 38% del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México. Si se consideran los casos en las colonias colindantes a ellas, representan en su conjunto el 55% de los casos activos de la Ciudad.

Las colonias que se suman al programa esta semana son:

Álvaro Obregón

Santa Fe (U HAB)

Olivar del Conde 1ra Sección I

Azcapotzalco

San Juan Tlihuaca (PBLO)

Benito Juárez

Narvarte I

Cuajimalpa de Morelos

Navidad (Granjas de Navidad)

Cuauhtémoc

Obrera I

San Rafael II

Gustavo A. Madero

San Felipe de Jesús II

San Juan de Aragón (PBLO)

Gertrudis Sánchez 3a sección

Nueva Tenochtitlan

San Felipe de Jesús III

Chalma de Guadalupe I

La Forestal

Campestre Aragón I

Campestre Aragón II

Casas Alemán (AMPL) II

Iztapalapa

Escuadrón 201

Guadalupe del Moral

Magdalena Contreras

Cuauhtémoc

El Rosal

Miguel Hidalgo

Tlaxpana

Milpa Alta

San Pedro Atocpan (PBLO)

Tláhuac

Los Olivos

San José

La Draga

San Andrés Mixquic (PBLO)

Santa Cecilia

Las Arboledas

La Estación

Lomas de Padierna I

Lomas de Padierna II

Pedregal de San Nicolás 3a secc

Santo Tomás Ajusco (PBLO)

Por otra parte, las colonias que dejarán de pertenecer al programa son las siguientes:

Álvaro Obregón

Lomas de Chamontoya

Jalalpa

Molino de Rosas

Alfonso XIII

Olivar del Conde II sección I

Benito Juárez

Independencia

Nápoles

Portales Oriente

Nonoalco

Portales II

Letrán Valle

Cuajimalpa de Morelos

San Pedro Cuajimalpa (PBLO)

Cuauhtémoc

Guerrero IV

Buenavista II

Nonoalco-Tlatelolco (U HAB) I

Nonoalco-Tlatelolco (U HAB) II

Morelos I

Doctores V

Ex hipódromo de Peralvillo

Peralvillo II

Iztacalco

Pantitlán V

Granjas México I

Granjas México II

Tlacotal Ramos Millán

Infonavit Iztacalco (U HAB) I

Iztapalapa

Vicente Guerrero Súper Manzana 6 (UHAB)

Magdalena Contreras

Lomas de San Bernabé (AMPL)

Miguel Hidalgo

Pensil San Juanico

Tlalpan

Los Hornos Texcaltenco

Venustiano Carranza

Jardín Balbuena II

Jardín Balbuena III

Peñón de los Baños

Xochimilco

San Lorenzo Atemoaya (PBLO)

San Andrés Ahuayucan (PBLO)

Además se informó que, a través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado hasta el momento 156 mil 422 pruebas rápidas de Covid-19 en quioscos y macroquioscos; 425 mil 521 visitas médicas a domicilio y se ha brindado orientación a 752 mil 483 personas.