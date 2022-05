Covid-19: Estas son las sedes y fechas donde se vacunará a menores, jóvenes y adultos mayores en la CDMX

A partir de este lunes 30 de mayo al viernes 3 de junio, adultos mayores podrán recibir la dosis de las vacunas contra el Covid-19 CanSino y Sputnik-V, siempre y cuando hayan recibido su última dosis hace por lo menos cuatro meses.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que estarán vacunando a menores de 12 a 17 años cumplidos con el biológico Pfizer (que no hayan recibido una inmunización previamente o les falte la segunda dosis); a mayores de 18 años con CanSino (que no hayan recibido la primera dosis -no se aplicarán segundas dosis-).

En esta ocasión, para acceder a la dosis no hay un calendario para atender a las personas, por lo que se sugiere acudir en la fecha y horario que más les convenga teniendo la certeza que habrá suficiente disponibilidad de vacunas.

Los requisitos para la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años cumplidos son los siguientes: acudir acompañado por un adulto; acta de Nacimiento o un certificado CURP o, bien algún documento que acredite que tienen los 12 años cumplidos; se recomienda llevar el expediente que puede descargarse en mivacuna.salud.gob.mx y prellenarlo para hacer más ágil el proceso -si lo olvidan, se les puede proporcionar uno en las Sedes de Vacunación-.



Las personas mayores de edad deberán acudir con su expediente que puede descargarse en mivacuna.salud.gob.mx y prellenarlo para hacer más ágil el proceso -si lo olvidan, se les puede proporcionar uno en las Sedes de Vacunación-. Si es para la segunda dosis, deberán acudir con el comprobante de la primera dosis.



Los 17 puntos de vacunación contra Covid-19 estarán disponibles en un horario de 09:00 a 14:00 horas y son los siguientes:



● CENCIS Marina (Sputnik-V)

● Centro de Salud T III Dr. Manuel Escontria

● Centro de Salud T III Dr. Galo Soberón y Parra

● Centro de Salud T III Portales

● Centro de Salud T III Dra. Margarita Chorné y Salazar

● Centro de Salud TIII Cuajimalpa

● Centro de Salud TIII Dr. José María Rodríguez

● Centro de Salud T III Dr. Gabriel Garzón Cossa

● Centro de Salud T III Dr. José Zozaya

● Centro de Salud T III Chinampac de Juárez

● Centro de Salud T III Oasis

● Centro de Salud T III México España

● Centro de Salud T III Dr. Gastón Melo

● Centro de Salud T III 13 de septiembre

● Centro de Salud T III José Castro Villagrana

● Centro de Salud T III Beatriz Velasco de Alemán

● Centro de Salud T III Xochimilco



