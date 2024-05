El concierto de Interpol le costó al Gobierno de la Ciudad de México más de 22 millones de pesos.

La Secretaría de Cultura capitalina informó, vía transparencia a EL UNIVERSAL, que firmó un convenio y está en proceso de liquidar el pago de 22 millones 2 mil pesos a la banda neoyorquina.

“Se hace de conocimiento al solicitante que el evento requerido [concierto de Interpol] corrió a cargo del contrato CULTURA/DGAF/017/2024, el cual establece un monto máximo de hasta 22 millones 2 mil 570 pesos, el cual se encuentra en trámite de pago”, refiere la respuesta a este medio.

El contrato citado se firmó entre la Secretaría de Cultura y Ocesa Promotora S.A. de C.V., y en él se establecen los montos a pagar.

“El presente contrato que se celebra es a precio fijo, de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el anexo técnico con costos, y no podrán ser modificados durante la vigencia del presente contrato, por lo que el proveedor (Ocesa) no podrá exigir pago adicional alguno, pues incluyen mano de obra, costos directos e indirectos y demás que se generen por la prestación de servicios”, indica el documento.

Las partes convinieron que el pago se efectuará mediante transferencia interbancaria, conforme a los servicios prestados, en moneda nacional a más tardar a los 20 días naturales siguientes a la fecha del registro de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) en el Sistema SAP-GRP, conforme al artículo 54 de la Ley de Austeridad.

De igual forma, se estipuló que los servicios que proporcionó Ocesa serán supervisados por la secretaría, a través de la Dirección General de Grandes Festivales Comunitarios, en su carácter de área requirente y administradora del contrato, con el objeto de verificar el control, inspección y avances de los servicios.

“Si el área requirente y administradora del contrato llegaré a determinar alguna irregularidad por parte del proveedor, en cuanto al servicio o cumplimiento de las obligaciones contraídas en este instrumento, dicha irregularidad se le notificará por escrito a fin de que proceda a repararlas y/o cumplir con lo establecido en este contrato, independientemente de la aplicación de penas convencionales que le resulten aplicables. El ejercicio de este derecho no libera a ‘el proveedor’ de la responsabilidad de supervisar él mismo la ejecución de los servicios”, señala el convenio.

El Gobierno capitalino precisó que el 20 de abril Interpol reunió a 160 mil asistentes en el concierto gratuito en el Zócalo capitalino, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el cual concluyó con saldo blanco.

Desde el viernes anterior, grupos de fanáticos de todos los rincones de la capital y del país llegaron a la plancha del Zócalo para conseguir el mejor lugar para escuchar a una de las bandas de rock más importantes de la escena musical de las últimas tres décadas.

El día del concierto, la banda liderada por Paul Banks salió al escenario con la canción C’mere, para seguir con Say hello to the angels, Narc, My Desire, Obstacle 1 y The Rover, cuyos sonidos que rememoran al postpunk llenaron de energía y nostalgia el ambiente.