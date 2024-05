A pesar de las recomendaciones para no realizar actividades deportivas, culturales y de recreo en la Ciudad de México por la mala calidad del aire, miles de personas disfrutaron del día de asueto en las calles.

“Pues yo la verdad no sabía que habían puesto eso de la contingencia y aproveché que era día festivo”, comentó Fernanda, quien en el Día del Trabajo acudió a patinar a la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc. Después de las 13:00 horas, más personas andaban en bicicleta o ejercitándose.

“Es que yo no sabía, por eso vine a andar en bici, porque me gusta mucho y es mi escape”, mencionó un ciclista que acude todos los días a su trabajo en bicicleta, pero debido al día de asueto, recorrió la Alameda Central.

En la Alameda Central se pudo observar a personas paseando en bicicleta y haciendo ejercicio, pese a las recomendaciones de evitar actividades deportivas por la contaminación por la tarde. Fotos: de Carlos Mejía. El Universal

“Pues salgo ahorita para aprovechar que no hay tráfico y que está bastante libre”, dijo Pedro Martínez, un ciclista del Estado de México, quien agregó que intenta descansar cada 15 o 20 minutos para que no le afecte el ambiente.

Una familia aprovechó el Día del Trabajo para acudir a hacer ejercicio, entre lagartijas, sentadillas y pequeños calentamientos.

Rocío, madre de tres niños, aseguró que no sabía que había contingencia y le gusta compartir actividades sanas con la familia.

“Ahorita mi esposo es el que nos pone los ejercicios y pues venimos en familia porque es una manera de convivir, y no sabíamos lo de la contingencia”, refirió.

“Sé que no es recomendable salir hoy, pero me tocó descansar y decidí aprovecharlo y traer a los chamacos un rato para que se distraigan (...) yo me siento bien y también ellos”, externó Óscar, quien llevó a sus hijos a pasar la tarde mojándose en las fuentes.

También hubo quienes marcharon por el Día del Trabajo. “Pues yo creo que es más importante ahorita exigir nuestros derechos laborales que hacer caso al gobierno de no salir a la calle”, compartió Armando, uno de los manifestantes.

Así, miles de personas recorrieron Reforma, avenida Juárez y 20 de Noviembre para llegar al Zócalo capitalino caminando, gritando y ondeando sus banderas bajo los fuertes rayos del sol durante las primeras horas de la tarde del 1 de mayo.

Por otro lado, varias de las avenidas más concurridas del Centro Histórico se encontraban con una menor cantidad de autos que en días de entre semana regulares, como fue el caso de Reforma, Eje Central, Tlalpan y calzada San Antonio Abad.

“Leve el tráfico, a esta hora hago como una hora de Taxqueña para acá, y hoy fueron como 20 minutos o menos (...) yo creo que es más por el día feriado que por la contingencia”, afirmó Cristopher, conductor de la plataforma Uber que reportó una baja considerable en el tráfico de la Ciudad de México.