Comunidad ve panorama alentador en Villa Victoria

Villa Victoria, Méx.— Hasta 25 kilos de bagre, trucha y carpa pescan en un día los habitantes de Villa Victoria. Las especies fueron sembradas en la presa, una de las tres que alimenta al Sistema Cutzamala y que, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), registra los niveles más bajos de su capacidad: 35.6%.

Pese a ello, los habitantes de la zona ven un panorama alentador, pues siguen llegando a lavar en la presa y van a pescar para revender los pescados en 20 o 25 pesos por kilo, en las comunidades aledañas de San José Villa de Allende y Villa Victoria.

“Nosotros vemos que la presa está a 70% [de capacidad], no sé por qué la Conagua dice que está baja, hemos tenido lluvia, es verdad que no como antes, pero el nivel no está tan bajo como en meses pasados”, comentó uno de los pescadores.

Mientras espera que algo pique en su caña, señaló que para ellos la presa no sólo es una actividad laboral, también es un atractivo turístico, porque los fines de semana llegan familias de toda la región, además de extranjeros.

En la presa se observa una lancha que utilizan los pobladores para atravesar de un lado a otro, pues alrededor hay poblados a los que no llega el agua, por lo que mujeres y hombres necesitan bajar desde sus hogares para lavar, acarrear el recurso en cubetas, garrafones y otros contenedores.

Además, en la parte alta, a pie de carretera, el encargado de un puesto de barbacoa comentó que los niveles han mejorado, “estamos convencidos”, contrario a lo que señala la autoridad federal, sobre todo porque las marcas con llantas y los palos que han colocado para establecer los niveles en la presa, hasta el momento no los han alcanzado, pero tampoco es sustancial la distancia con los actuales.

En 2016, el expresidente Enrique Peña Nieto inauguró la Pista de Remo y Canotaje de Villa Victoria y la Plaza Estado de México María Guadalupe González Romero, a donde, de acuerdo con los habitantes de la región, llegan extranjeros, sobre todo europeos y habitantes de todo México.

“Lo que más hacemos es pescar, nosotros mantenemos el lugar limpio, aquí no se puede meter la gente como en la presa de Valle de Bravo, pero sí es un lugar donde podemos estar tranquilos, en familia y para convivir sanamente”, manifestó una de las mujeres que bajó para lavar en los lavaderos instalados aledaños a la presa.

“Es un gran lugar de reunión, para nosotros es un excelente espacio en el que podemos convivir, pasamos el fin de semana agradable, en familia y pone a Villa Victoria en el ojo público”, dijo Fidel Sánchez Ortega.