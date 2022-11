Clausura de Arena Ciudad de México fue por un funcionario ebrio, Salinas Pliego relata cronología

El empresario Ricardo Salinas Pliego informó a través de redes sociales que la polémica que llevó a la clausura de la Arena Ciudad de México, se debió a una pelea entre particulares, quienes estaban en estado de ebriedad y quien resultó más golpeado fue un funcionario capitalino, mismo que se aprovechó de sus contactos para cerrar el lugar.

“Se les olvidó quien soy!” escribió Salinas Pliego en su cuenta de Twitter cuando se reveló que los sellos de clausura habían sido retirados de dicho establecimiento y aseguró que tenían videos y pruebas de que todo era culpa de “Gobiernicolas BORRACHOS, prepotentes e influyentes”.

Lee también: Pelea y robo en concierto de Santa Fe Klan, los motivos de la clausura de la Arena Ciudad de México

Una hora después el polémico empresario compartió la cronología de los hechos que llevaron a la clausura del lugar.

La cronología de Ricardo Salinas Pliego

12 de noviembre

00:33:55 Se suscitó una riña entre particulares en estado etílico, donde hubo intercambio de golpes y una de las partes resulto más golpeada.

00:34:41 finaliza la riña



00:36:00 llega patrulla de seguridad ACMX



00:36:26 la patrulla de seguridad ACMX acompaña a G2 a los involucrados más golpeados, los otros salieron de manera rápida.

Los atendieron paramédicos de Arena CDMX y ERUM, la persona afectada se identificó como Emiliano Azuceno.

Titular de la ADIP y dijo ser un colaborador muy cercano de la Fiscalia/ Jefatura de gobierno.

Amenazó con demandar a la Arena porque le pusieron una golpiza y enviar al INVEA entre otras amenazas.



Se le condujo al hospital Ángeles Lindavista en donde la Arena CDMX ha corrido con los gastos.

23:02 Se levanta una denuncia de hechos ante el MP

13 de noviembre

Se visitó a la familia para ver cómo estaba el paciente a lo que los familiares únicamente dijeron ser CERCANOS de la jefa de gobierno y EXIGIERON que se les paguen los gastos, un celular y una cadena de oro.

14 de noviembre

22:00 Se acercan 8 patrullas de la fiscalía a la Arena, ven que hay público y se retiran.

15 de noviembre

00:54 Se presenta la fiscalía con orden de cateo por el delito de robo agraviado contra de Rafael Emiliano Azuceno Ramirez y de Bernardo Azuceno Ramirez.

En la diligencia piden revisar el área de G3 donde se realizan las grabaciones.

Recorren otras áreas del recinto que no son las marcadas en el oficio y toman el CCTV buscando papeles además de meterse a las cámaras y tomar fotografías del organigrama de la empresa de seguridad.

1:54 Llega el abogado de la empresa y no le permiten el paso; después de acreditar su identidad lo dejan llegar al CCTV… en el momento que les comenta que eso no es lo que vienen en el oficio, lo amenazan con que si no sale lo pondrían a disposición del MP.

2:32 Los agentes empiezan a sacar tiras y sellos de clausura y todos están al teléfono esperando que les den la señal de que clausuren el local.

3:59 El abogado se presenta ante el MP de Azcapotzalco quien le dice que va a proceder con el aseguramiento del inmueble ya que no tiene en ese momento un perito de videos y que el que tienen se presentará hasta el día siguiente.

Se le permite el aseguramiento de las zonas que vienen en el oficio pero el Sr. dice que no!!! Que el domicilio es granjas 800.

Se le hace el señalamiento que granjas 800, es todo el polígono, tec milenio, el rastro y demás. Contesta que la indicación es asegurar la Arena CDMX.

4:43 Sacan a todos los empleados de la Arena CDMX.



La arena se queda en manos de los agentes (contamos con un inventario de lo que existe en ese momento en caso de que falte algo).

Entonces #Gobiernicolas, @AzucenoOne y compañía, si van a ir a un concierto no se pongan pedos, si se ponen pedos no busquen pleitos, si buscan pleito por lo menos metan las manos, no sean pendejøs, si les pegan no sean llorones, si se van a embroncar… que no sea conmigo!!!

Cuenta privada

Cabe mencionar que el funcionario señalado por el empresario actualmente tiene sus redes sociales privadas.

LA CONDUCTA DE LOS BORRACHOS INFLUYENTES: Rafael Emiliano Azuceno Ramirez y Bernardo Azuceno Ramirez. 12 de noviembre 00:33:55 Se suscitó una riña entre particulares en estado etilico, donde hubo intercambio de golpes y una de las partes resulto más golpeada. pic.twitter.com/7bF0QARb7Y — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 16, 2022

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl/cls