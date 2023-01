Claudia Sheinbaum niega que instalaciones del Metro se estén militarizando

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que las instalaciones del Metro se militaricen con la llegada de la Guardia Nacional.

Tras las críticas recibidas por la incorporación de más de 6 mil elementos a la vigilancia de instalaciones del Metro, la mandataria capitalina explicó que el personal de la Guardia Nacional no porta armas.

“Por eso ustedes ven ahora un despliegue de Guardia Nacional en el Metro. ¿Para qué está? Para ayudar, para vigilar, y por supuesto nosotros tenemos que seguir trabajando para mejorar el Metro todos los días. Esa es la razón por la cual está la Guardia”, explicó la mandataria a cientos de ciudadanos reunidos en el evento que encabezó para la entrega de recursos del programa de Mejoramiento de Vivienda, en la alcaldía Azcapotzalco.

“La Guardia va desarmada, porque hay quien dice: “es que están militarizando el metro”. No, van desarmados, porque obviamente si van armados adentro, puede haber cualquier accidente, porque hay mucha gente que hay en el Metro, pero no por eso no están vigilando y en comunicación permanente con otra parte de la Guardia y por supuesto con la Policía de la Ciudad si es que se presenta algo”.

Claudia Sheinbaum apuntó que no hay una fecha para el retiro de estos elementos, sino que continuarán “hasta que sea necesario”; además informó que diario en el Gabinete de Seguridad se evaluarán los resultados de esta vigilancia.

“Todavía no sabemos, hasta que sea necesario. Pero, por lo pronto, es importante porque se ha estado hablando de “militarización” en el Metro y, primero, pues la Guardia Nacional es una Guardia, es una institución que existe en nuestro país, a partir de que llegó el Presidente de la República. El Metro, como ustedes saben, llega a tener hasta 4 millones de pasajeros y en particular, en este caso en el Metro, van desarmados para evitar cualquier problema.

“Por lo pronto va a ser así, y vamos a estar revisando todos los días en el Gabinete de Seguridad las incidencias del Metro y la presencia de la Guardia”.

Durante el evento que encabezó este viernes, la jefa de Gobierno también aprovechó para explicar por qué se tomó la decisión de que haya vigilancia de esta agrupación.

Dijo que en el último periodo se registraron ¨varios problemas que, bajo investigación, nos dimos cuenta de que algunos de ellos no eran los mismos que se presentaban siempre, sino más problemas. Entonces, decidimos poner más vigilancia al Metro.

“Imagínense ustedes, si estuvieran en mi lugar. Si supieran que el Metro tiene posibilidades de que alguien esté provocando alguna falla, ¿no tomarían la decisión de poner más vigilancia? Pues esa es la decisión que tomamos”, acotó.