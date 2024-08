La jefa de gobierno electa, Clara Brugada Molina, informó que impulsará la creación de una policía metropolitana.

Brugada Molina, resaltó la urgencia de una acción coordinada en el Valle de México, particularmente en áreas como el agua, el medio ambiente y la seguridad. "Hoy tenemos la oportunidad histórica en el Valle de México de tener proyectos conjuntos, de resolver temas como el agua y la seguridad", afirmó.

La próxima mandataria capitalina señaló la importancia de establecer una policía metropolitana para enfrentar a la delincuencia, que opera libre y no respeta reglas administrativas, por lo que las soluciones deben ser también de carácter metropolitano para ser efectivas.

"La delincuencia se organiza de manera metropolitana. La delincuencia no dice: 'bueno, como ya esta calle es Estado de México ya no nos toca'; no, los problemas no respetan las divisiones administrativas", aseveró.

Leer más: Clara Brugada anuncia obras para mejorar movilidad y turismo en alcaldía Gustavo A Madero

Clara Brugada propuso además la creación de un cabildo metropolitano que reúna a autoridades estatales, municipales y representantes populares para "tomar decisiones y hacer proyectos metropolitanos." Recalcó que "aquí ya no se vale de que no, porque es de otro signo, que no quiere, no, aquí es la Cuarta Transformación con el mejor proyecto metropolitano para el Valle de México."

Este viernes, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno electa, concluyó su gira de agradecimiento por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en donde se reunió con miles de simpatizantes y militantes que otorgaron su voto.

Dijo que ahora, se enfocará en trabajar con su Gabinete en preparación para la toma de protesta al cargo, que se llevará a cabo el 5 de octubre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr