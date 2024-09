A un día de que el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurara la Cineteca Nacional Chapultepec, únicamente opera foro al aire libre, pues las otras siete salas, así como los espacios de espera y accesos principales continúan con trabajos de pintura, resanamiento y colocación de equipo eléctrico.

Alrededor de 20 trabajadores continúan con trabajos en la planta baja y el primer piso de la Cineteca Nacional. Colgados de cuerdas, albañiles lijan la pared de madera de la entrada principal que recibirá a 2 mil asistentes diarios, mientras los demás ultiman la colocación de lámparas y focos al interior del recinto.

Uno de los trabajadores del lugar dijo a EL UNIVERSAL que ni la sala tres ni la cuatro están listas para recibir al público, pues la capacidad del alumbrado que se proporcionó no coincide “con lo que necesita el lugar para que se vea bien y las bocinas tampoco están todas”.

La Cineteca Nacional Chapultepec fue inaugurada el pasado martes, la cual cuenta con ocho salas, una de ellas al aire libre, y tendrá la capacidad de recibir a 2 mil personas diarias, como parte de la también nueva Cuarta Sección de Chapultepec, y de las atracciones que los usuarios del Cablebús Línea 3 podrán disfrutar.

Sin embargo, personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) aseguró que el alumbrado, las paredes y la construcción del lugar ya están listos en su totalidad, “sólo falta que la Cineteca traiga sus bocinas, equipo de sonido y palomeras, por eso no hemos podido abrir todo, pero de nosotros ya está”.

En una de las alas traseras de la Cineteca Nacional Chapultepec, trabajadoras delinean con precaución los letreros instalados en las puertas de cristal con la leyenda del nombre del lugar. Entre dos personas, una levanta la calcomanía y la otra se cerciora de que no esté chueca.

Los muros exteriores del recinto, así como las bancas y jardineras tampoco están terminadas en su totalidad, ya que trabajadores continúan con el resanamiento, lijamiento y dan detalles en esta zona.

Los asistentes al segundo día de operación de una sala de la Cineteca Nacional llegaron por un camino de aproximadamente 300 metros, el cual se encuentra enlodado y con grava, ladrillos, carretillas y material de construcción tirado a lo ancho y largo de la vía.

Cuando los asistentes llegaban a la Cineteca, luego de informarles que únicamente se encontraba disponible el foro al aire libre, se les proporcionaba unas palomitas chiquitas, “por eso las estamos dando porque todavía nos falta un poco”, dijo personal de la filmoteca.

“Pues se me hace injusto que todavía no esté terminada la Cineteca que llevaban avisando desde hace tiempo, siento que si no la van a terminar, pues que no lo digan”, indicó Jesús Chávez, quien acudió al enterarse que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, anunció un mes de funciones gratuitas.

