El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó el cierre temporal de la estación Tepito de la Línea B como medida de seguridad y protección civil debido a un evento que se realiza al exterior por el 68 aniversario de los mercados de Tepito.
A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el director general del STC, Adrián Rubalcava, señaló: “Se cierra la estación Tepito de la Línea B hasta nuevo aviso, como medida de seguridad y protección civil ante un evento al exterior”.
El Metro recomendó a las personas usuarias tomar previsiones y utilizar estaciones cercanas como Morelos (Líneas 4 y B) o Lagunilla (Línea B) para continuar su trayecto.
Por su parte, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un dispositivo de seguridad y vigilancia con 100 uniformados, el cual inició a las 12:00 horas y concluirá alrededor de las 18:00 horas, con el fin de resguardar la zona durante las celebraciones.
