César Cravioto, secretario de Gobierno, pidió a los comerciantes del Centro Histórico no aliarse con el crimen organizado y degradar la actividad económica lícita de la que viven.

“El comercio es una actividad lícita y noble, quienes viven de esta actividad merecen todo nuestro respeto y toda nuestra atención. Hacemos un llamado a todos los líderes del comercio en vía pública que se deslinden del crimen organizado, que no hagan alianzas con el crimen organizado. Hacer alianzas con el crimen organizado no los fortalece, los vulnera; sus diferencias deben resolverse con diálogo no con violencia, no degradan su actividad lícita realizando acuerdos con quien no respeta la ley”, dijo.

Tras el ataque armado en contra de la lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios, el secretario precisó que se está trabajando en una estrategia integral para organizar el comercio en vía pública en las calles del Centro Histórico, de tal forma que se respeten los derechos de quienes trabajan y habitan en este punto de la ciudad.

“Esta estrategia integral que estamos desarrollando busca respetar los derechos humanos de todos los grupos sociales que cohabitan en el Centro Histórico”, señaló.

Por ello, indicó que se buscará hacer “un gran acuerdo” con los comerciantes para fortalecer a quienes viven honestamente de su trabajo en el centro.

