Cesan a 4 policías por extorsionar a conductores

Naucalpan, Méx.— Por extorsionar y agredir a automovilistas en Naucalpan, en dos hechos diferentes, fueron cesados cuatro policías, dos municipales y dos estatales, informaron autoridades mexiquenses.

“Es un terror entrar al Estado de México”, afirmó un automovilista que fue golpeado por policías de tránsito estatales, que lo obligaron a salir de carriles centrales a los laterales en Periférico Norte, frente a Plaza Satélite.

“Venía llegando de Guanajuato por la autopista México-Querétaro a hacer negocios a la Ciudad de México, cuando en Periférico Norte, pasando Tlalnepantla, tres agentes de tránsito en dos motocicletas me sacaron a la lateral, para pedir mis documentos”, relató el conductor.

“No es la primera vez que me extorsionan en el Estado de México, donde es un terror transitar desde Cuautitlán Izcalli hasta Naucalpan, porque están cazando a quienes traemos placas de otras entidades, por lo que empecé a grabar mientras mi compañero llamaba por teléfono a ‘Multa segura’, donde me indicaron que los agentes de tránsito —varones— no podían infraccionarme”, indicó.

Cuando mostraron su arma, abrieron la puerta del auto “y empezaron a golpearnos, rompieron mi teléfono y obligaron a borrar el video y transmisión que había realizado con mis contactos, y nos amenazaron que si denunciábamos ellos formaban parte de una mafia que sabían dónde localizarnos”.

Uno de los contactos del automovilista le volvió a enviar el video con el que captó a dos de tres agentes de tránsito, que usan dos motocicletas, una de ellas rotulada con el número 25855. En otros estados del país hay delincuencia organizada, “pero aquí en el Estado de México, es lo peor, los delincuentes están uniformados, con placa y todavía les pagan y tienen prestaciones”, aseveró el automovilista.

Por este hecho, la Secretaría de Seguridad estatal cesó a los dos elementos policiales.

En tanto, el director general de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Naucalpan, Pablo Francisco Rosas Olmos, informó de la detención de los agentes municipales José “N” y Rodrigo “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, luego de que exigieran 10 mil pesos al jefe de un conductor, “para dejarlo ir, de lo contrario amenazaron con presentar a su trabajador al Ministerio Público y enviar el vehículo al corralón”.