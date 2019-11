Por Paseo Nocturno, usuarios del Metro podrán acceder con bicicleta

Con motivo del "Paseo Nocturno alusivo al Día de Muertos", a partir de las 17:00 horas y hasta el fin de servicio, los ciclistas podrán transportarse con su bicicleta por las 195 estaciones que integran el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.



Con motivo del Paseo Nocturno alusivo al "Día de Muertos", hoy a partir de las 17:00 horas y hasta fin de servicio ¡Sube tu bici a la Red #MICDMX! en cualquiera de las 195 estaciones. Sigue en todo momento las indicaciones de seguridad.



Las recomendaciones del STC para quienes ingresen al Metro con sus bicicletas:

*Viajar en el primero o último vagón del tren si su equipo no es desmontable.

* En el caso de las bicis plegables, deben estar completamente cerradas.

* Utilizar las escaleras fijas y dar preferencia al paso de los usuarios.

* Acceder por la puerta de servicio previo pago del peaje.

* Esperar el tren, replegados a la pared del andén de arribo.

* No hacer uso de la bici dentro de las estaciones

*viajar en los extremos del tren

*Evitar obstaculizar el paso y el libre cierre de puertas del vagón

*Usar la puerta de servicio de los torniquetes para salir

*No rebasar la franja amarilla de seguridad



Exhortamos a los usuarios a no hacer uso de la bici dentro de las estaciones, viajar en los extremos del tren, evitar obstaculizar el paso y el libre cierre de puertas del vagón; en cualquier situación pedir apoyo y seguir las indicaciones del personal de seguridad #MovilidadCDMX pic.twitter.com/urFAn132gi — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 9, 2019



