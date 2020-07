Morena en la CDMX va contra plataformas de hospedaje turístico

Sin importar el conflicto que generó su iniciativa para reformar el Código Civil en el rubro de arrendamiento, ahora Morena busca desaparecer en la Ciudad de México las plataformas de hospedaje turísticas, como Airbnb, al presentar una iniciativa para reformar la Ley Condominal de la Ciudad de México.

De acuerdo con la propuesta de la diputada local de Morena, Leticia Estrada Hernández, habrá que reformar el artículo 17 de dicha ley, para establecer que todo condominio, “no podrá utilizarla en contravención a su destino y uso de suelo autorizado, ni hacerlo servir a otros objetos que los contenidos expresamente en la Escritura Constitutiva de Condominio”, asentó en su iniciativa la morenista.

Además, pide adicionar al mismo artículo: “En los inmuebles sujetos a régimen condominal, se prohíbe realizar actividades de tipo industrial, comercial o de servicios, y por ningún motivo podrán ser destinadas a hospedaje de carácter temporal, como lo ofrece la plataforma Airbnb y otras modalidades semejantes…”.

Dicha propuesta fue criticada por la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso local, Patricia Báez Guerrero, debido a que, de aprobarse, echaría por tierra todo el trabajo que ha realizado, junto con la Secretaría de Turismo capitalina, para regular a esas plataformas de hospedaje turístico.

Lea también: Por Covid-19, Airbnb pierde en seis semanas lo construido en 12 años

“Bueno, estos diputados (de Morena) quieren acabar con todo que genere algún dinero a los capitalinos. Sobre todo ahora que tanta falta hace con esta contingencia. Las pláticas van muy avanzadas, pero por esta situación, quedaron frenadas. Espero que esta propuesta quedé como el tema de las rentas”, comentó la también diputada local del PAN.

Recordó que tan solo Airbnb, le genera la Ciudad de México alrededor de mil 200 millones anuales, ya que cuenta con 17 mil 229 habitaciones disponibles –de casas o departamentos—en la capital, y tiene ocupados alrededor del 35%, lo que equivale al 4.5% de ocupación hotelera.

“Quizá el auge que ha tenido esta plataforma, es lo que ha molestado a algunos diputados de Morena. No consideran que desde antes de esta pandemia, algunas personas rentan un cuarto o su condominio a turistas nacionales o extranjeros, con lo que solventan sus gastos”, soslayó panista.

Sin embargo, destacó, “ahora por la situación que vivimos, estas rentas han crecido, no tengo el dato por el momento, pero es natural por tantos que han perdido su empleo y no tienen otra opción que rentar uno de los cuartos o el departamento. Creo que no es malo, por el contrario, no tienen otra forma de obtener ingresos”, enfatizó.

Ante ello, Báez Guerrero dijo que ante este nueva intentona de Morena por afectar a los capitalinos, sobre todo aquellos que rentan un cuarto o su departamento a turistas que los ayuda solventar esta contingencia del Covid-19, vendrá otra ola de críticas de los sectores empresarial, académico y vecinal.

Recordó que luego de que el Gobierno capitalino les incrementó el impuesto de hospedaje, estas plataformas aceptaron mesas de trabajo con el Gobierno capitalino y el propio Congreso local, para regular su actividad, “que como vemos sigue provocando diferencias con algunos sectores, como ocurre ahora con los diputados de Morena”, dijo.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, la diputada local del PAN comentó que prácticamente ya tiene listo un proyecto de dictamen para la nueva Ley Hotelera, “donde establecimos piso más parejo entre este sector, que era el que más exigía regular el servicio de las plataformas”, informó.

Por su parte, la empresa Airbnb se abstuvo de opinar al respecto, debido a que aún desconoce el contenido de la iniciativa de la diputada local de Morena, Leticia Estrada Hernández.

cev/nv