Los conductores de las empresas que ofrecen transporte privado por medio de aplicaciones móviles como Uber, Didi y Beat, se dicen preocupados ante la emergencia por Covid-19, pues durante esta semana ha bajado el número de viajes y por lo tanto, sus ingresos.

José, quien paga una renta por el vehículo, comentó que ya decidió entregar la unidad al dueño mientras pasa la contingencia, pues lo poco que ha recaudado ha sido para el pago semanal y gasolina.

Dijo que en un fin de semana sacaba al día mil 200 pesos, pero que desde que se tomaron las medidas por el Covid-19, sus ingresos disminuyeron 50%, es decir, a 600 pesos diarios.

"No sé qué vamos a hacer ahora que no haya tanta gente, esta semana estuvo muy baja la clientela y en la empresa no dicen qué hacer, yo creo que va a estar muy difícil la situación", comentó.

Marco es conductor de Didi y la situación es la misma, pues no tienen certidumbre y por lo tanto, cree que el servicio de transporte privado no es lo mejor en estos momentos y prefiere seguir en su otro trabajo, como comerciante, comentó que en esta empresa de transporte no les han dado la información necesaria para prevenir estos casos.

"Pues no nos dicen nada en Didi, ni en Beat, que hacer para prevenir, ni hacen una revisión de quienes pueden estar enfermas, tanto usuarios como conductores, entonces mejor dejaré un rato el carro, al cabo es mio, malo para quienes rentan sus unidades", dijo.