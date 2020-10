CDMX digitaliza constancia de no antecedentes penales

Como parte de la reactivación económica, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, José Antonio Peña Merino, anunció que a partir de este lunes el trámite de constancia de no antecedentes penales y constancia de no antecedentes registrales se podrá realizar de manera digital.

En conferencia de prensa, indicó que en muchos empleos se solicitan estos documentos los cuales se tenía que recurrir a dos lugares diferentes, pero con el apoyo interinstitucional de la Secretaría de Gobierno mediante la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y la Fiscalía General de Justicia se realizará por medio de Llave CDMX.

Detalló que el año pasado se solicitaron 12 mil 668 constancias de no antecedentes penales, delitos del fuero común y 89 mil constancia de no antecedentes registrales, estos últimos son casos de personas que llegaron al reclusorio que no implican una pena.

El titular de la ADIP dijo que anteriormente el trámite tardaba hasta una semana y había que acudir a diversas oficinas y ahora el trámite tardará un máximo de 24 horas.

Por su lado, el subsecretario de Sistema Penitenciario, Antonio Hazael Ruíz Ortega, aseguró que habrá diversos “candados digitales” para evitar que se presenten documentos falsos, “(esta seguridad) ha sido probada durante bastantes años”.

En tanto, Peña Merino reiteró que habrá una verificación en base de datos de la Secretaría de Gobierno y Fiscalía General de Justicia.

“En el caso de haber homónimos, es decir que alguien con el mismo nombre que yo estuvo en la cárcel y no soy yo, solo en ese caso si se requiere que la persona haga el trámite de manera presencial para confirmar que no se trata de la misma persona”, dijo el director de la ADIP.

lr/hm