Canjean más de 4 mil armas en la CDMX

El Gobierno capitalino ha retirado de las calles más de 4 mil armas de distintos calibres durante los últimos ocho meses, en los cuales se ha reforzado el programa de desarme voluntario en las 16 alcaldías, así lo dio a conocer la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, luego de inaugurar el módulo en el atrio de la Parroquia de Santa María de la Natividad en Benito Juárez, donde dijo que, gracias a esto, se han salvado un sinnúmero de vidas, y la participación de los capitalinos refleja que “ya no quieren vivir en la violencia”.

Ahí, informó que de enero a la fecha, los módulos han recolectado 4 mil 349 armas de diversos calibres, 257 granadas y 896 mil 679 cartuchos útiles. “A partir de 2020 tenemos que apostarle al convenio con Naciones Unidas, (...) lo que queremos es mejorar; no vale la autoevaluación, vale una evaluación externa, objetiva, que no distinga colores, que no distinga nada más que los resultados”, destacó.

En esa iglesia, el programa de desarme voluntario estará vigente en el atrio, de las 09:00 a las 14: horas, a partir de este lunes y hasta el próximo viernes.

“Nos fijamos una meta que esperamos cumplir en 90% como mínimo, confiamos en que lo logremos porque la participación de la ciudadanía es muy activa, eso nos motiva para seguir con el programa y además refleja que los ciudadanos ya no quieren vivir en violencia”, puntualizó.

El programa será evaluado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito; el objetivo es conocer con mayor precisión las fortalezas y oportunidades para mejorar el canje de armas y contribuir a la pacificación de la Ciudad de México, explicó Lucía Gómez Cónsoli, coordinadora regional para América Latina del Programa Mundial de Armas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Detalló los parámetros para la realización del citado diagnóstico: “El primer paso es el día de hoy, donde vemos el lanzamiento de un módulo y el espacio que tiene para los niños, para la concientización de la no violencia desde la niñez; la parte cultural, [con los] folletos, y también, la parte operativa, los procesos de la recepción de las armas, a cambio de incentivo económico y la destrucción de las armas”, puntualizó.