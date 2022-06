Candidato de Morena en Edomex debe ser texcocano: Higinio Martínez

Higinio Martínez Miranda, senador por Morena, llamó al partido a que sea a través del consenso la definición del candidato a gobernador para las elecciones del 2023. Durante una reunión con la militancia en el municipio de Texcoco, este sábado, afirmó que el abanderado morenista debe ser texcocano.

Además, mandó un mensaje a la dirigencia nacional: "de capa caída PRI y PAN van a intentar con sus fechorías, quedarse al frente otros 6 años, por eso la necesidad de ir en consenso, se tiene que ver con objetividad, sin mezquindades ni egoísmo, para saber quién reúne el perfil, para dar certeza de que el próximo gobierno del Estado de México, será un gobierno de cambio y transformación”.

En el evento denominado mexiquenses de corazón en Texcoco, subrayó que no forman parte de su historia la traición y la deslealtad, además aseguró que en dicha asamblea no existe "la ambición vulgar o desmedida solo impulsar el cambio en la entidad".

Ante cerca de 30 mil personas, aseguró que es el inicio formal de una tarea de 360 días, para llegar a que millones de mexiquenses voten, para poner fin a la negra historia del priismo en el Estado de México.

La primera parte de esos 360 días, agregó, corresponden al proceso interno que será definido por los responsables nacionales, por lo que propuso que para el proceso de consulta, diálogos, análisis y encuestas para decidir quién debe ser el protagonista del cambio verdadero en el Estado de México, se tome en cuenta, primero consultar, a los texcocanos. "Porque el próximo gobernador será de esta tierra".

Frente a liderazgos de Morena, diputados federales y locales, presidentes municipales de la zona oriente y Valle de México, así como simpatizantes y militantes, el senador morenista afirmó que deben ser tomados en cuenta todas las mujeres y hombres de la entidad, en una segunda consulta a todos los dirigentes del movimiento y simpatizantes activos para que expresen su opinión sobre quién sería el abanderado.

El senador mexiquense, reiteró que ante la proximidad de la selección de candidato, se requiere "razonar, corazón y mucho interés por este estado. Llegar bien y muy unidos a la designación para saber quién será el protagonista del cambio verdadero, que no debe ser más allá de 3 meses".

Aseguró que a los preceptos de “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, habrá que añadirle no decepcionar al pueblo”.

Arropado por liderazgos de todo el Valle de México y la zona oriente, se dijo consciente del movimiento que encabeza.