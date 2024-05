Debido a los altos niveles de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó mantener por tercer día consecutivo la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, por lo que este jueves 16 de mayo se mantendrán las restricciones en la movilidad.

Hoy no podrán circular los autos de uso particular con holograma de verificación 2; vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8; ni unidades con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

Al corte de las 15:00 de la tarde de ayer se registraron concentraciones de 178 ppb (partes por billón) en la estación Tlalnepantla y de 164 ppb en Atizapán, en el Estado de México.

Durante el transcurso del día persistió la influencia de un sistema de alta presión en la región central del país, el cual generó condiciones de estabilidad atmosférica fuerte, cielo despejado, radiación solar intensa y temperatura superior a los 30 grados.

De acuerdo con la CAMe, la combinación de esos factores propició la formación de ozono, mientras el viento débil de dirección variable en el Valle de México ayudó a su acumulación.