Este jueves 16 de mayo se mantiene activa la séptima contingencia ambiental en la temporada de ozono, hasta ahora, la más larga en lo que va del año.

La alerta fue activada a las 15:00 horas del lunes 13 de mayo cuando se registraron concentraciones máximas de ozono de (156 ppb partes por billón) en la estación de monitoreo UAM Iztapalapa (UIZ).

Hasta las 8:00 horas de este jueves la calidad del aire es mala con concentraciones de 107 ppb por partículas PM10 en Chalco.

Debido a esto, hoy no podrán circular los autos de uso particular con holograma de verificación 2; vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8; ni autos con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

Recuento de contingencias ambientales

La sexta contingencia ambiental duró poco más de 24 horas, entre el 9 y 10 de mayo. Además, se suma a otra contingencia regional que se activó el 1 de enero por la quema de pirotecnia.

La primera contingencia de la temporada ocurrió entre el 22 y 25 de febrero; posteriormente, el 6 de marzo se activó otra, la cual fue suspendida al día siguiente.

La siguiente tuvo lugar del 23 al 24 de marzo; mientras que en lo que va del mes de mayo se han activado cuatro contingencias, la primera entre el 30 de abril y el 1 de mayo; otra más del 3 al 4 de mayo y una entre el 9 y 10 de mayo.

Para esta temporada, las autoridades ambientales previeron que podría haber entre cinco y ocho contingencias.





