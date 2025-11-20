Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturaron a tres sujetos señalados como integrantes de un grupo delictivo llamado Los Negros, dedicado a la extorsión de operadores del transporte público de rutas con base en la alcaldía Gustavo A. Madero y con destino al Estado de México.

Los detenidos son Mauricio Constantino, Karin, de 34 años; Ramsés Ismael, El Ramas, de 18, y Edwin Armando, de 18.

De acuerdo con información de la SSC, los tres detenidos exigían cuotas semanales a los trabajadores de los Centros de Transferencia Modal de Indios Verdes y Martín Carrera, a cambio de no causarles daño a sus unidades y evitar asaltos.

Tras la una denuncia por extorsión, los uniformados de la SSC implementaron trabajos de investigación e inteligencia, así como vigilancias en la avenida Insurgentes Norte, de la colonia Residencial Zacatenco.

Los policías que resguardaban vieron a los tres sujetos cuando llegaron a las inmediaciones del paradero de Indios Verdes para exigir dinero a los transportistas, por lo que detuvieron a los sospechosos y les aseguraron seis teléfonos celulares, una libreta y dinero en efectivo.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que los equipos asegurados eran usados para extorsionar.