Burócratas harán home office por el coronavirus

El Gobierno de la Ciudad de México redobla las medidas para reducir las posibilidades de contagio de Covid-19, por lo que determinó que alrededor de 105 mil funcionarios públicos (35% de la plantilla laboral) podría hacer home office; entre ellos, personas de la tercera edad, embarazadas, personas con discapacidad, que padezcan hipertensión, tengan diabetes o sufran enfermedades crónicas, así como madres o padres de familia para que puedan cuidar a sus hijos durante el periodo que permanezcan en casa.

“Las premisas de la Organización Mundial de la Salud son ‘no contagiar y no contagiarse’, con todas las medidas preventivas de las que hemos estado hablando. Todo a su tiempo, es importante que vayamos ampliando estas medidas de permanencia en casa y el fortalecimiento, o por lo menos que no se dañe o se dañe en lo mínimo posible la economía de las familias, porque mucha gente vive al día, cerrar todo también tiene efectos muy graves a toda la población”, explicó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, detalló que las personas que laboren en instituciones de Seguridad Ciudadana; Sistema Penitenciario; Salud; Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y bomberos tendrán que solicitar una autorización de la instancia administrativa que corresponda.

Para estos casos, con el fin de justificar las inasistencias, las madres o padres trabajadores que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos deberán registrarse en la página comprobantecuidado.cdmx.gob.mx, iniciando sesión por medio de Llave CDMX, a partir del jueves 19 de marzo de 2020. En el caso de adultos mayores y población vulnerable, no será necesario realizarlo.

Mientras que los trabajadores que no puedan asistir a los centros de trabajo en caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus (Covid-19) deberán hacer uso del servicio SMS, enviando “covid19” al 51515 para su diagnóstico; así como registrarse con el folio ahí generado en el sitio comprobanteenfermedad.cdmx.gob.mx.

Además, el Gobierno instruyó a los titulares de cada área a no ejercer ninguna amonestación, represalia o sanción laboral, incluyendo el descuento por ausencia, contra los servidores públicos de cualquier esquema de contratación.

Suspenden trámites

Sheinbaum Pardo informó que también se alista una prórroga de un mes en trámites donde la gente se tenga que formar y en algunos pagos de impuestos con descuentos.

“A partir de la próxima semana algunos servicios, principalmente de Tesorería, se pospondrán, para que no se tenga que ir a las cajas a pagar; sobre todo, por ejemplo, terminan hacia el 31 de marzo los descuentos en tenencia y otros temas los vamos a emplazar un mes más, para que no tengan que estar yendo a las oficinas tributarias”, comentó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La mandataria capitalina destacó que no se tiene contemplada una condonación de impuestos, pues el país no está en la mejor circunstancia económica y la Ciudad de México debe responder con el presupuesto; no obstante, destacó que se trabaja en otras medidas que permitan reducir trámites.

Sin lugar para velorios

A partir de hoy los velatorios públicos de la alcaldía Azcapotzalco permanecerán cerrados y únicamente se llevarán a cabo servicios de cremación e inhumación, pues se busca evitar tener concentraciones de personas en espacios reducidos, esto como parte de las medidas preventivas para evitar posibles contagios y propagación del Covid-19.

El alcalde morenista Vidal Llerenas informó que se realizará la solicitud a los deudos para que establezcan un domicilio particular y así brindarles el apoyo del servicio de velación, con la consideración de que debe ser un domicilio ubicado en la alcaldía de Azcapotzalco.

Tanto los servicios de cremación como de inhumación serán atendidos de forma programada y los interesados en realizarlos deberán acudir al área administrativa en los velatorios, para llevar a cabo los trámites correspondientes.