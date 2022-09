Britney Spears y Elton John visten video musical con las calles de Cuautepec

El nuevo vídeo musical de la canción Hold Me Closer de Elton John y Britney Spears fue filmado en la Ciudad de México, principalmente en Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero.

En dicho video musical se puede observar el Cablebús Línea 1 ubicado en Cuautepec, el cual ha sido característico porque tiene vista a las casas pintadas de colores.

Check out the stunning dance video for #HoldMeCloser, shot in Mexico City by the award-winning director Tanu Muino beautifully capturing an immeasurable feeling of intimacy so missing from the world through the turmoil and chaos of recent times.#TinyDancer @britneyspears pic.twitter.com/hM0pgxBVku

— Elton John (@eltonofficial) September 27, 2022