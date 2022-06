Avanzan obras del Trolebús en Chalco

Chalco, Méx.— La construcción de la terminal del Trolebús que correrá del Metro Santa Martha a Chalco ya inició.

Sobre la carretera federal México-Cuautla, a unos 300 metros de distancia de la caseta de Chalco, también se edifican los talleres que albergarán las unidades que ofrecerán servicio a los habitantes del sur-oriente del Valle de México, que hasta el momento no cuentan con un transporte masivo que resuelva sus necesidades de movilidad.

“Nos prometieron una línea del Metro, presidentes de la República, gobernadores y no nos cumplieron, ahora van a hacer un Trolebús que la verdad no queremos, pero pues no hay de otra y nos tenemos que conformar”, dijo Martín González, habitante de la colonia Emiliano Zapata de Chalco.

“El proyecto original era una línea del Metro, eso queríamos todos los que vivimos en Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y en los municipios de la región de los volcanes, pero de buenas a primeras nos cambiaron la jugada y en este sexenio presidencial ya nos dijeron que será un Trolebús, que aún no sabemos si será viable para nosotros”, manifestó Maritza Aguirre, vecina de la colonia Unión de Guadalupe, también en Chalco.

En un predio mayor a tres hectáreas se construye el Centro de Transferencia Modal (Cetram), que incluye la terminal Chalco, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, donde también llegarán otras rutas alimentadoras.

En la avenida Solidaridad, que conecta a Valle de Chalco con Chalco, las cuadrillas de empleados ya levantaron el pavimento para construir el carril confinado por donde transitarán las unidades.

También sobre el bulevar Cuauhtémoc, en Chalco, continúan los trabajos en el tramo donde hace unos días se encontró una estructura, que de acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no tiene valor histórico.

El Trolebús Chalco-Santa Martha contará con 13 estaciones que cruzarán los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y La Paz, así como las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa. Los tiempos de traslado se reducirán una hora.

Tendrá una extensión total de 18.6 kilómetros. El recorrido iniciará en la estación Santa Martha de la Línea A del Metro, sobre la calzada Ignacio Zaragoza y avanzará por el viaducto elevado, que pasará por debajo del distribuidor vial La Concordia. Continuará sobre la autopista a Puebla y la avenida Solidaridad, hasta llegar a Chalco.