La Comisión de Hacienda del Congreso local aprobó este lunes, por mayoría de votos de sus integrantes, el proyecto de dictamen de la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para reformar el Código Fiscal, a fin de que la administración capitalina pueda implementar la licencia de conducir permanente.

La iniciativa, que se prevé sea sometida a consideración del Pleno del Congreso esta misma semana, consiste en adicionar un inciso B y recorrer los subsecuentes del artículo 299 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para establecer que la licencia para conducir vehículos particulares, con vigencia permanente, tendrá un costo de mil 500 pesos.

En los artículos transitorios de la propuesta se detalla que la Secretaría de Administración y Finanzas constituirá un fideicomiso público sin estructura que sirva para recibir y administrar los recursos que deriven de los derechos por la licencia permanente, a fin de que se destinen a la infraestructura pública de transporte y movilidad, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

En la sesión, el presidente de la Comisión, Pablo Trejo, afirmó que dicha reforma al Código Fiscal busca contribuir a simplificar y regular los trámites de la capital, e incluye un fondo para mejorar la infraestructura y la cultura vial, y en su dictaminación se respetaron los procesos que marca la normatividad del Congreso local, incluyendo la recepción de opiniones ciudadanas.

Los legisladores panistas Andrés Sánchez Miranda y Ricardo Rubio votaron en contra de la iniciativa, al considerar que la iniciativa no prevé el tema de fondo, que es la seguridad vial, sino que se enfoca únicamente en el aspecto recaudatorio.

“En el dictamen hoy pareciera que es un tema recaudatorio donde se incrementa la licencia de mil 049 para 3 años, a mil 500 para permanente; entiendo que sería un solo pago, ya no trianual, lo que eventualmente va a ser un ahorro para el bolsillo de los ciudadanos, que también vemos bien. Sin embargo, una de las promesas de la jefa de Gobierno que hizo en campaña fue escuchar a todos, y tenemos decenas de peatones, ciclistas, interesados en la seguridad vial que esa voz no se está escuchando en este dictamen”, expresó Sánchez Miranda.

Legisladores piden revisar política vial

En el mismo sentido, se pronunció el diputado Rubio, quien precisó que la fracción del PAN no está en contra que la ciudad recaude más “tiene razón la jefa de Gobierno, hay una inflación y hay que atender, adecuar la norma, pero sí estamos en contra de que no se prevea la posibilidad o que no se complemente con una posibilidad de política vial que armonice a todos los sectores”.

A su vez, la diputada Valentina Batres, expuso que el Código Fiscal solo regula el tema de las contribuciones, y no lo relacionado con la movilidad; además, compartió que ella obtuvo su licencia de conducir permanenre en el año 2000 y tiene capacidad suficiente para manejar.

El debate por la aprobación del proyecto de dictamen en dicha Comisión, se centró entre la diputada morenista, y los legisladores panistas, quienes basaron sus argumentos en contra, al referir que la edad de los automovilistas debería ser considerada para determinar la capacidad de obtener el documento.

“Tengo 39 años y cuando tenga 80 probablemente no voy a tener los reflejos que tengo hoy, no voy a ver tan claro, no voy a escuchar tan claro como hoy, y si tengo la permanente sin que nadie me evalúe probablemente jamás voy a saber si sigo en condiciones óptimas o no”, planteó Sánchez Miranda.

“Es curioso que un diputado que tiene chofer, que le manejan todos los días, que lo traen y lo regresan, hable sobre la capacidad de los conductores que tenemos licencia permanente”, reviró Batres.

