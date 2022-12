Avances sobre ataque en contra de Ciro Gómez Leyva se darán hasta que haya detenidos: Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que pronto podría haber detenciones por el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

En conferencia de prensa, no quiso dar muchos avances en la investigación, aunque a pregunta expresa de si podría haber detenido pronto por este caso, contestó que sí.

"Sí (podría haber detenidos), no quisiera avanzar mucho más, sí hay algunos avances en la investigación, pero hasta que no haya detenciones no quisiéramos dar mucho mayor información", dijo.

De igual forma, reiteró su condena contra esta agresión y apuntó que se está haciendo una investigación de manera profesional.

“Vamos a ser muy responsables en la información y en la investigación que se está haciendo. Hay avances, pero por el propio sigilo de la investigación es importante mantenerlo por ahora reservado, y en cuanto haya detenciones ya se podrá dar más información”, sostuvo.

