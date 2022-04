Autoridades de CCH presentan denuncias

Naucalpan, Méx.— Al menos hay cinco denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y por la propietaria de la tienda que fue destrozada por alumnos, luego de las quejas de estudiantes que fueron videograbadas al ingresar al baño de la miscelánea ubicada frente a este plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El lunes 4 de abril la dirección del CCH informó que interpusieron cuatro denuncias ante la fiscalía mexiquense, que son la 278229/22/03, la 278413/22/04, la 278427/22/04 y la NUC/TLA/CGV/VIJ/060/095/035/22/04 en contra quien o quienes resulten responsables, luego de los hechos registrados la noche del miércoles 30 de marzo, día en que estudiantes del CCH Naucalpan denunciaron que les tomaron fotografías y video al ingresar a un baño en la miscelánea Ale, ubicada enfrente de este plantel.

Por ese motivo, el viernes 1 de abril un grupo de estudiantes de este colegio irrumpió a la tienda, donde destrozaron refrigeradores, anaqueles y mercancías, y además dejaron carteles con leyendas como “Justicia por los que fueron grabados #UNAM”, “si tocan a una responderemos todas” y “la escuela no me cuida, me cuidan mis amigas”.

Atenderán a alumnos

Además, autoridades del CCH Naucalpan informaron que tuvieron contacto con personal de la Fiscalía Especializada en Asuntos de Género, donde atenderán a los alumnos y alumnas que fueron testigos o vulnerados en su intimidad, “a quienes se brinda acompañamiento jurídico, sociológico y emocional” a través del Programa Institucional de Investigación y Atención de la Violencia de Género (PIIAVG) de la FES Iztacala.

La dirección del CCH Naucalpan reiteró su compromiso de respaldar a las alumnas y alumnos afectados y se dará una mayor flexibilidad y “se ajustarán los protocolos de ingreso al plantel“.

Al mismo tiempo, estas autoridades de la UNAM rechazaron todo tipo de agresión que vulnere a la comunidad estudiantil del plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades.

A su vez, la propietaria de la miscelánea Ale también acudió a la Fiscalía mexiquense a denunciar al empleado que, asegura, acababa de contratar y quien sería el responsable de haber videograbado a estudiantes del CCH “y hasta a mí, porque yo también entraba a ese baño”.

La mujer señaló que “pese a que estaba dando apoyo a los afectados para que lo ubicaran, vinieron a destrozar mi tienda, que era mi patrimonio”, afirmó entre lágrimas, al tiempo que mostró su denuncia de hechos.