Personal del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina y de Salud instalaron un módulo de atención médica en el Parque San Lorenzo, en la alcaldía Benito Juárez.

El servicio médico, que forma parte del plan de apoyo DN-III-E, busca monitorear alguna reacción adversa en la piel derivada del agua de la demarcación.

En el lugar se realizan chequeos médicos generales y un programa de detección del cáncer de cuello uterino, los cuales son apoyados con ambulancias del gobierno capitalino.

Berenice, usuaria del servicio médico del módulo señaló que fue diagnosticada con infección por el agua, la cual ha utilizado para bañarse en los últimos días.

“Me han salido ronchas en el cuello y en la espalda”, dijo.

Una vecina de 68 años de la Nápoles, quien utilizaba el agua de la cisterna para bañarse, señaló que ha tenido enrojecimiento de ojos y boca, y acudió por sus garrafones para poder bañarse con agua potable.

Diana Flores, habitante de la misma colonia, aseguró que sí ha sentido molestias en los últimos días, un poco más de lo normal, pero no se alarma porque, desde muy joven, padece de dermatitis

“Sí me he bañado últimamente con esa agua, pero yo he padecido de toda la vida de dermatitis y pues ya me acostumbré”, señaló.

Una de las doctoras del programa dijo a EL UNIVERSAL que sí ha habido gente con problemas en la piel que llega al módulo, y que se están entregando antihistamínicos para las reacciones alérgicas.

En caso de presentar reacciones, recomendó no continuar con el contacto con el agua, no rascarse y acudir lo más pronto posible al módulo de atención médica de San Lorenzo.

De acuerdo con personal médico, se han realizado alrededor de 40 revisiones de salud general en lo que va del día.

Vecinos de toda la alcaldía Benito Juárez pueden acudir, sin necesidad de llevar algún papel, para realizarse un chequeo médico.

También se instaló un módulo de vacunación para felinos y caninos, sin necesidad de presentar el carnet de la mascota.

Juan Gerardo López, secretario de Inclusión y Bienestar Social, refirió que, hasta el momento no se han presentado casos derivados del agua de la alcaldía Benito Juárez en el módulo de atención médica.

“Prácticamente toda la población que está acudiendo en realidad ha resultado tener afectaciones que no derivan de su contacto con el agua”, enfatizó.

cr