Locatarios afectados por las obras de la ampliación del Tren Suburbano hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) llegaron a un acuerdo con autoridades federales para recibir un apoyo económico por 25 mil pesos, derivado de las afectaciones a sus negocios.

Jonathan García Negrete, representante de los vecinos y locatarios afectados, indicó que tras reunirse con autoridades federales se acordó apoyar económicamente a los aproximadamente 40 comerciantes afectados, que se ubican en el municipio de Tultepec.

A la reunión, que se realizó ayer en la Ciudad de México, asistieron representantes de las Secretarías de Gobernación y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como un grupo de 15 representantes de la comunidad afectada.

La reunión se realizó al cumplirse una semana del paro de obras en la ampliación del Tren Suburbano, que realizan habitantes del Ejido de Teyahualco en el municipio de Tultepec por las afectaciones a sus negocios y viviendas.

García Negrete explicó que el próximo martes, las autoridades llevarán a cabo un censo en donde determinarán quiénes y cuántos comerciantes serán los beneficiarios del apoyo correspondiente a los cinco meses de afectaciones, pago que se hará en los próximos 15 días.

“Algo importante es recalcar que no son chantajes ni rajas políticas, es por una afectación real a los comerciantes qué desde hace meses viven al día porque no hay negocio ni ingresos”, enfatizó.

Jonathan García dijo que también se acordó la intervención inmediata de aproximadamente 20 casas que presentan daños estructurales debido a la construcción del tren, además de la pavimentación de las avenidas Doctores, Recursos Hidráulicos y Potrero.

Cierran negocios

Yadira es jefa de familia y vendía comida desde el patio de su casa, ubicado en la esquina de la calle Pinos con la avenida Doctores y tuvo que cerrar el negocio tras cuatro años, toda vez que la clientela ya no puede pasar con todo el lodo que hay derivado de las obras.

“Yo me inundo, siempre que llueve fuerte pasa porque ya no sirve el drenaje y ya van cuatro veces este año, eso no pasaba antes de estas obras. El agua se sale de la coladera del baño y de ahí se mete, yo ya dejé así para que el gobierno cheque cómo está”, dijo Yadira Flores.

Alitzel Hernández también cerró una pastelería, la cual abrió en el 2016 y tras ocho años, se vio obligada a cerrar al no tener clientes y al descomponerse, por todo el polvo que se generó, una batidora y un mostrador refrigerante.

Mientras que Alma Lilia Flores, cerró su panadería, un negocio que apenas acababa de abrir, pues tan sólo tenía ocho meses de venta en la localidad de Teyahualco.