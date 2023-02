Ante enfermedades venéreas, llaman a festejar San Valentín con protección

Toluca, Méx.- ¿Vas a celebrar el Día del Amor y la Amistad y piensas tener una noche de pasión? ¡Ten cuidado! lleva tu condón; de acuerdo con el Instituto de Salud mexiquense, la Candidiasis urogenital, infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), gonorrea y tricomoniasis urogenitales, son las cuatro enfermedades que encabeza la lista con mayor número de contagios por relaciones sexuales sin protección en el Estado de México.

Debido a que está fecha se considera la oportunidad perfecta para tener relaciones sexuales, el Isem llamó a mujeres y hombres a festejar, pensando en utilizar métodos de Barrera para la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

De acuerdo con Sonia Echeverri Frías, jefa de departamento de VIH/SIDA e ITS del Isem Edoméx, el condón no es un método de planificación familiar, sino de barrera, importante para evitar una ITS, con el plus de prevenir un embarazo.

Un factor primordial de contagio de enfermedades es el sexo sin protección, independientemente del número de parejas sexuales que tenga una persona, hombre, mujer y sin importar la edad.

El beso de tres, los casi algo, los amigos con derechos o los poliamorosos, son prácticas que se conocen, que no se detuvieron en pandemia y que por el contrario, fue una época en la que proliferaron espacios clandestinos.



La especialista del Isem, señaló que a nivel mundial el 13 de febrero es considerado el Día Internacional del Condón, aunque en los países en donde se conmemora el 14 de febrero, las instituciones públicas hacen promoción sobre la importancia del uso del condón a lo largo de toda la semana, ya que usualmente se celebra esta fecha del amor y la amistad varios días y aumenta a partir del viernes, considerando como la principal opción: las relaciones sexuales.

Las edades donde se concentran los contagios son de 20 a 40 años, y precisó que el riesgo no es acorde con el número de parejas sexuales, sino las prácticas de riesgo, es decir, puede ser que una persona tenga 10 parejas sexuales pero con todas utilice métodos de barrera y protección, mientras que una persona monógama, podría siempre tener relaciones sexuales sin condón, y por ello infectarse de alguna enfermedad.

“El sexo es una práctica que no necesita promoción, no necesita comercial, no es privilegio de algún género o grupo de edad”, añadió, por lo tanto la recomendación es tener cuánto sexo quieran las personas, siempre que lleven su método de protección.

rcr