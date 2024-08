El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó sobre el incremento de un 29% en los reportes de un modo de estafa conocido como “montamultas” ante la compra de útiles escolares para el regreso a clases.

Este método de extorsión consiste en préstamos inmediatos, con requisitos mínimos, por medios digitales, cuyas condiciones de pagos son modificadas y la cobranza se realiza por medio de amenazas y extorsiones.

El Consejo Ciudadano afirmó que en los primeros siete meses de este año, los reportes al organismo por esta forma de cobranza ilegítima incrementaron 29 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023. Los casos pasaron de 4 mil 907 a 6 mil 345.

“A partir de 2021 en el Consejo Ciudadano visualizamos a los montadeudas, una estrategia delictiva en la cual está implícita la operación del crimen organizado y la posibilidad de lavado de dinero incluso desde otros países, con afectaciones de hasta 10 mil pesos por cada víctima”, señaló Salvador Guerrero Chiprés, presidente del organismo.

Explicaron que los reportes permitieron identificar mil 046 apps montadeudas desde 2021. Este 2024 se sumaron 57 nuevas y otras cuatro presentan incrementos considerables en las quejas ciudadanas. El Señor Cash subió 742 por ciento, Crédito Cash 440 por ciento, Prestamax 420 por ciento y Molo Préstamo 146 por ciento.

“Para evitar el riesgo de montadeudas ante la necesidad de comprar útiles escolares, lo principal es la cautela, dudar de préstamos fáciles y rápidos, en particular de quienes no verifican el buró de crédito, investigar su reputación, revisar detenidamente las condiciones ofrecidas, así como no facilitar el acceso a tu dispositivo digital al instalar las apps”, recomendó Guerrero Chiprés.

Explicó que las principales problemáticas reportadas por las víctimas están con 47 por ciento el cobro de las deudas con insultos o amenazas, con 19 por ciento las advertencias de divulgar la deuda con los contactos de la víctima, 13 por ciento el cobro de un préstamo no requerido y registrado al bajar la aplicación.

El 54 por ciento de los casos de montadeudas provienen del interior de la República, de los cuales dos de cada tres se concentran en el Estado de México, Coahuila, Jalisco, Puebla, Veracruz y Guanajuato.

