Ante la situación que viven los limoneros en Apatzingán, Michoacán, que pararon la cadena productiva por el aumento del cobro de cuotas por parte del crimen organizado, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que buscarán que la extorsión sea un delito grave, que se castigue con presión preventiva oficiosa, pero también que se persiga de oficio.

“Es importante porque a veces quien es víctima de una extorsión no quiere denunciar por temor. Hay que romper ese círculo en donde no quieres denunciar, entonces no hay una carpeta de investigación contra quien extorsiona y ahora, pues además, no es delito grave. Entonces tiene que haber una estrategia en particular para la extorsión y tiene que ver con esto, con delito grave que ya lo presentó el Presidente, con que se siga de oficio y también con el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación”, destacó.

Indicó que también van por un sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública: “Va a venir una iniciativa, pero lo que queremos es que más allá de lo que es considerado seguridad nacional, las inteligencias de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la propia fiscalía permitan poder detener a quien hace una extorsión, por ejemplo, o comete un homicidio”.

Añadió que si bien habría mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional, también “debe haber una denuncia para la detención por eso hay que cambiar la dinámica de la denuncia de la extorsión”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció que el martes de la próxima semana el gabinete de seguridad ofrecerá un reporte sobre dicho delito.

“Vamos a que en la próxima reunión de seguridad, en el informe [quincenal], se dé a conocer lo de los delitos, y en particular lo de la extorsión”, aseguró el Mandatario.

Este martes, EL UNIVERSAL publicó que productores, empacadores e industriales del limón de Michoacán denunciaron que ya no pueden pagar “la cuota”, que se incrementó a cuatro pesos por kilo de limón.