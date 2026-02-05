La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por un descenso en las temperaturas, así como la posibilidad de lluvias ligeras, a partir de la tarde de este jueves 5 y hasta el domingo 8 de febrero en la CDMX.

En el aviso, la SGIRPC precisó que durante la tarde de hoy se prevé descenso de las temperaturas y condiciones favorables para lluvias ligeras. Las temperaturas más bajas se percibirán la madrugada del viernes.

De esta forma, se prevé que las madrugadas y mañanas de este fin de semana, el ambiente irá de frío a muy frío, con heladas en las zonas altas de la capital, donde se prevé que las temperaturas mínimas oscilen entre los 0 y 6 grados.

Por las tardes, el ambiente se tornará templado, con valores máximos entre 17 y 22 grados.

La noche de ayer ya se registraron algunas lluvias y chubascos, así como descenso de temperaturas, particularmente en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco; además de lloviznas en Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas; cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío; ingerir frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes; y, en caso de utilizar calentadores, es fundamental mantener una adecuada ventilación en el hogar.