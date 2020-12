Ahora no hay personal médico para los hospitales

Tras tomar la decisión de ampliar el número de camas y los espacios en los hospitales de la capital del país, para atender al mayor número posible de enfermos por coronavirus, ahora el Gobierno capitalino se encuentra ante otro problema: no encuentran al personal médico que se haga cargo de las 7 mil camas que pretenden ampliar. No sólo es el hospital de Tlalpan el que está parado, sino también las carpas del Belisario Domínguez y otros espacios más que ya están acondicionados, pero no se echan a andar por falta de personal. Algo tendrá que hacer, y pronto, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, para salir adelante, pues de lo contrario de poco servirá tener esos nuevos espacios en la capital del país, que está sumida en una crisis.

El jaloneo entre PRI y PAN

Aún no se concretan las alianzas, de manera formal, entre los partidos, y el PRI, el PAN y el jaloneo por los candidatos ya está a todo lo que da. Por lo menos así sucede en la contienda por la alcaldía en Cuajimalpa, donde los dirigentes del tricolor, Israel Betanzos, y del blanquiazul, Andrés Ataide, buscan que Adrián Rubalcaba se relija, pero con sus respectivas siglas, lo que ha detenido este proceso. Para el PRI, sería garantizar la única alcaldía que tiene, mientras que Acción Nacional sumaría otra más a sus vitrinas. No vaya a ser que por estas diferencias se caiga la alianza que vienen cocinando los partidos de oposición y todo por la idea de ver qué instituto político se cuelga la medalla en cuajimalpa.

Diputados, a festejar la Navidad sin preocupaciones

Los diputados del Congreso de la Ciudad de México decidieron dejar a un lado el trabajo legislativo y dedicarse a la preparación de la cena navideña para este 24 de diciembre, luego de que ayer no se pusieron de acuerdo para sacar la agenda de la sesión extraordinaria que tenían contemplada para hoy. Ante ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el perredista Víctor Hugo Lobo, decidió citar de nueva cuenta para el próximo 28 de diciembre, Día de los Inocentes, para ponerse de acuerdo y sacar el último extraordinario el día 29 de diciembre. A ver si los de Morena no le hacen una inocentada.