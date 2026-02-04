Teotihuacán, Méx.—La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) instalará dos oficinas en el Valle de Teotihuacán para reforzar la supervisión y regulación de los vuelos turísticos en globos aerostáticos, luego de una serie de aterrizajes forzosos ocurridos recientemente por condiciones climáticas adversas, informó el alcalde de Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre.

El edil confirmó que las sedes se ubicarán en los municipios de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, precisamente en las zonas de mayor concentración de operaciones de despegue y aterrizaje, donde se han registrado la mayoría de incidentes.

“Se supone que nuestras autoridades federales, que son la AFAC, van a poner una oficina en San Martín y otra aquí en Teotihuacán. Ya tenemos ahí las ubicaciones donde ellos van a estar instalados para prever todos estos incidentes”, explicó.

Los avances se dan luego de que, el sábado 31 de enero de 2026, al menos tres globos aerostáticos realizaran aterrizajes de emergencia en los municipios de Teotihuacán y Acolman, debido a fuertes vientos y mal clima.

Aunque no se reportaron pasajeros lesionados, algunos percances ocasionaron daños materiales, incluido el impacto de una nave sobre una vivienda.

En 2025, el Valle de Teotihuacán registró cuatro percances con globos aerostáticos, entre ellos aterrizajes en las inmediaciones de la zona arqueológica, como el de Bon Navy con 24 pasajeros el 12 de septiembre, y caídas que lesionaron levemente a 12 turistas el 23 de mayo.