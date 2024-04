Agatan: "no habrá persecución por no censar a mascotas" Trámite da certeza jurídica a los derechos de perros y gatos, apunta titular; ley no tiene sanciones específicas por no estar en el RUAC, afirma

La finalidad es tener datos estadísticos de las mascotas y fomentar la tutela responsable, dijo la Agatan. Foto: Eduardo Castañeda | El Universal