Acusan a exalcaldesa de Naucalpan de firmar pagaré por 130 millones de pesos sin autorización del cabildo

NAUCALPAN, Méx.- La presidenta municipal Angélica Moya Marín, denunció “otro acto de corrupción” más de la ex alcaldesa Patricia Durán Reveles y del ex tesorero Leopoldo Corona Aguilar quienes firmaron sin autorización del Cabildo, un pagaré con una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple ( Sofol), por la cantidad de 130 millones de pesos, cuyo monto total no cubrieron y derivó en la retención de participaciones federales.

El dinero que no pagaron deben restituirlo, señaló la alcaldesa panista Moya Marín, quien informó que está será una nueva denuncia ante la Contraloría y las Fiscalías General de la República o mexiquense, porque afectó recursos federales que no recibieron los naucalpenses.

Foto: Presidenta municipal Angélica Moya Marín

El 4 de noviembre de 2019, la expresidenta Patricia Durán Reveles y Leopoldo Corona Aguilar, extesorero municipal, firmaron un pagaré con la empresa MICRO CREDIT S.A.P.I DE C.V por la cantidad de 130 millones de pesos, sin autorización del Cabildo.

“Las consecuencias del impago de este pagaré han alcanzado a los sectores más vulnerables de nuestro municipio, pues esta injusta situación originó el embargo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal 2022”, por 25 millones de pesos de recursos públicos que no han llegado a Naucalpan, señaló Moya Marín acompañada del asesor jurídico Gabriel García Martinez.

Por este motivo “dimos vista a la Contraloría interna “ y se denunciará penalmente ante la FGR o FGJEM, porque se afectaron recursos públicos que llegan de la Federación, indicó Moya Marín.