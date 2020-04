Hace unos días, la organización de The World's 50 Best Restaurants, evento anual patrocinado por San Pellegrino y Acqua Panna, que tendría lugar el 2 de junio en Amberes, Bélgica, anunció que éste se pospone hasta el 2021. De la misma manera, la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, tampoco será publicada este año. La sede el año entrante será la misma ciudad, si la situación mundial así lo permite.

Además de desear a la comunidad gastronómica una pronta recuperación de las circunstancias adversas a escala mundial provocadas por la pandemia de coronavirus que estamos padeciendo, William Drew, director de Contenido de The World's 50 Best Restaurants, dijo: "Dadas las circunstancias globales, en este 2020 pondremos todo nuestro esfuerzo en apoyar al sector restaurantero a luchar por su futuro, así como asistir a los chefs y los restauranteros en sus labores para ayudar a otros".

En lugar del evento gastronómico anual, 50 Best planea dedicar sus recursos a diseñar y desarrollar iniciativas que buscan ayudar al mundo a trabajar en conjunto en estos tiempos de crisis. También, utilizará sus redes para apoyar y amplificar programas que ayuden a sostener a los negocios gastronómicos, y al mismo tiempo continuará con campañas editoriales para apoyar restaurantes, chefs y a trabajadores del sector.

De acuerdo con la organización, esta decisión fue tomada como resultado no solo de las restricciones a los viajes internacionales y con base en la preocupación por la salud mundial, sino a la luz de la tremenda afectación que la pandemia está teniendo sobre la industria gastronómica y de la hospitalidad en todo el mundo, eso sin mencionar los estragos a la salud de millones, provocada por el virus.



La sede el próximo año será Amberes, que iba serlo en este 2020. Foto: 50 Best

"Estamos unidos con el sector restaurantero en estos tiempos sin precedente" añadió Drew. "Prometemos que aunque no habrá celebración de The World's 50 Best Restaurants este año, actuaremos para defender y apoyar a los restaurantes hoy y en el futuro. Pedimos a la comunidad se una a las iniciativas que tomaremos en lugar de nuestro evento anual. Vaya nuestro agradecimiento al sector restaurantero y a todos aquellos que han hecho algo por apoyar a la comunidad, desde ofrecer comidas y servicio a domicilio, hasta aquellos que trabajan con los distintos gobiernos para proteger el futuro de la industria gastronómica. Estamos con ustedes".

Por otra parte, 50 Best está solicitando a los restaurantes a llenar una corta encuesta para mantenerlos informados acerca de la situación en sus respectivos países y están pidiendo se les comparta cualquier iniciativa para apoyar al sector vía correo electrónico y solicita se le siga en sus redes sociales para enterarse de las novedades e iniciativas que empiecen a difundir.