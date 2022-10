The World's 50 Best Bars 2022: estos son los mexicanos en la lista

La ceremonia que reconoce a lo mejor de la industria de los bares alrededor del mundo llevó a cabo su edición 2022.

Este año, la lista The World’s 50 Best Bars celebró la gala de entrega de premios en un lugar icónico: la Cúpula de las Arenas en Barcelona, España.

En la edición número 14 de esta lista, la cultura líquida de México se hizo presente con cuatro posiciones dentro de The World’s 50 Best Bars 2022. Además de un lugar en el ranking de talla mundial, dos bares ganaron reconocimientos especiales.

Te contamos cuáles son los bares mexicanos en la lista de los 50 mejores del mundo.

4. Licorería Limantour

El bar ubicado en la colonia Roma, en la Ciudad de México, se posicionó en el puesto número 4 en esta edición de The World’s 50 Best Bars, escalando dos posiciones desde el resultado del año 2021. Esto los hizo merecedores al título regional de mejor bar de Norteamérica.



Foto: especial

Además de esto, Limantour fue premiado con el galardón Rémy Martin Legend, por ser uno de los bares más consistentes dentro de la lista a lo largo de los años, pues ha formado parte de The World’s 50 Best Bars en 9 ediciones consecutivas.



Foto: especial

11. Handshake Speakeasy

Este speakeasy con sede en la Ciudad de México, confirma su calidad una vez más. Tras obtener el puesto número 2 en la edición regional del certamen: 50 Best Bars Norteamérica 2022, se coloca en el onceavo peldaño de la lista mundial The World’s 50 Best Bars 2022.



Foto: especial

En esta propuesta que envuelve a quienes acuden, en un ambiente de intimidad y misterio, Eric Van Beek y su equipo reciben a los entusiastas de paladares más intrépidos y logran complacerlos.



13. Hanky Panky

El bar citadino ubicado en el corazón de la CDMX se colocó en el lugar 13 de la afamada lista. Además, fue reconocido con el premio Michter’s Art of Hospitality Award, por su excelencia en la calidad no solo de su mixología y alimentos, si no en el gran arte del servicio.



​​​​​​​Foto: especial





32. Baltra Bar

Se trata de uno de los spots favoritos para probar coctelería de autor dentro de la Ciudad de México y hoy, se posicionó en el lugar 32 de la lista The World’s 50 Best Bars 2022, con un impresionante ascenso de 6 peldaños desde la edición anterior del certamen.



​​​​​​​Foto: especial

En este lugar de la Condesa, cada martes puedes encontrar el Martes de Martini en un ambiente que relaja la vibra de uno de los barrios más concurridos por los amantes de la buena gastronomía. Bajo la dirección de José Luis León, el equipo de Baltra elabora cocteles de temporada, para ofrecer una experiencia sensorial única en cada visita.

