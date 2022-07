Visita Baja California y vive las XXXII Fiestas de la Vendimia

El estado de Baja California está listo para recibir a locales y turistas en las XXXII Fiestas de la Vendimia y para ello, el Lic. José de Jesús Quiñones, Subsecretario de Turismo del estado de B.C. y Mauricio Cantú, presidente del Comité Provino de B.C. y organizador del evento, ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer lo que sucederá en esta región vinícola.

Leer más: El restaurante donde pagas por un mal servicio

Baja California es un estado privilegiado, con rutas enoturísticas principalmente concentradas en los municipios de Ensenada y Tecate. Sus 7 valles vinícolas son hogar de bodegas históricas que conforman gran parte de la atracción turística de la zona. Destaca también, por su oferta de turismo gastronómico, deportivo y cultural.



Foto: especial

Desde las últimas Fiestas de la Vendimia en 2019, la pausa obligada por la emergencia sanitaria por Covid-19, resultó en una afectación grave de las actividades económicas de Baja California; sin embargo, la industria vitivinícola no se detuvo.

“El campo no entiende de pandemias. Tuvimos dos años, es decir, dos ciclos de vid, de los cuales no pudimos celebrar pero la elaboración del vino no se frenó, fueron dos años magníficos para el campo con fruta excelente.” aseguró el presidente del Comité Provino de B.C.

Leer más: Huesos y otros alimentos que NO debes darle a tu perro



Las Fiestas de la Vendimia

Desde hace 32 años, las Fiestas de la Vendimia simbolizan la oportunidad para celebrar en comunidad, mostrar las bondades del terruño ensenadense, fomentar la cultura del vino y promover el oficio.



Foto: especial

El tema que permea en las actividades de este año es la sustentabilidad, tema que está motivado por velar por el entorno y fomentar un manejo consciente, inteligente y consciente de los recursos naturales. “La edición XXXII de las Fiestas de la Vendimia, la hemos dedicado a la sustentabilidad de los valles vitivinícolas. Para demostrar que, conceptos que parecerían opuestos como la conservación y el desarrollo, son posibles.” puntualizó Maurcio Cantú.

El eventó estará conformado por más de 30 actividades diferentes que se llevarán a cabo del 30 de julio al 21 de agosto, donde se reunirán las bodegas más importantes de la región, cocineros de talla internacional, celebridades y aficionados al vino con cenas maridaje, veladas musicales, recorridos enológicos y catas especiales, entre otras experiencias de las vinícolas participantes.

Uno de los festejos más esperados es la Muestra del Vino, el 5 de agosto, con 80 vinícolas que darán degustación de más 150 etiquetas distintas, 60 restaurantes regionales y música en diferentes escenarios.

Las XXXII Fiestas de la Vendimia tendrán como región invitada al estado de Querétaro, con el fin de establecer lazos y fortalecer la industria del vino mexicano.



Foto: especial

El 21 de agosto, el evento que marca la clausura oficial, será el tradicional concurso de paellas, en la que participan 80 vinícolas con degustación de vino y 90 equipos que compiten para ofrecer la mejor paella.

En esta temporada de vendimias, se esperan más de 120 mil asistentes en el estado de Baja California, lo que representa una importante derrama económica.

La cosecha que está por venir es motivo de una gran celebración porque con ella auguramos que será una excelente temporada para la uva, los esperamos en Ensenada para decir salud con vinos de Baja California.” puntualizó el presidente del Comité Provino de B.C.

Leer más: 4 panes mexicanos que todos aman y dónde encontrarlos



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters