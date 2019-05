Una experiencia gastronómica inspirada en el whisky escocés

México ha sido el primer país latinoamericano elegido por The Macallan para traer The World’s Best Scotch Experiences, una dinámica que ha iniciado en Miami, en Jaya, dentro del hotel Setai; y, próximamente en Nueva York, en el Rainbow Room. Se trata de una experiencia culinaria, como su nombre lo indica, en el que el comensal podrá no solo degustar de este destilado escocés sino, disfrutarlo a través de una degustación con maridaje preparada por Sandra Fortes y Miguel Hidalgo, del restaurante NOSO.



“Lo que queremos es acercar a los comensales a la historia de este destilado que, si bien en México nos gusta, todavía tenemos que conocer su origen, los distintos estilos, el por qué somos los que tenemos mayor prestigio en mundo, para que el consumidor decida”, explica Juan Barbato, embajador nacional de esta línea de whisky escocés.

La pareja de chefs fue elegida por la compañía por el menú que diseñaron para la experiencia, que involucra el entorno en donde se encuentra la destilería y los elementos que la rodean.

“Tenemos muchas coincidencias. La familia de Sandra viene del norte de España, que es donde cortamos nuestros árboles (para las barricas); Miguel está muy familiarizado con Jerez de la Frontera, que es donde ensamblamos y curamos nuestras barricas”, señala Barbato.

“México es el segundo lugar consumidor del premium scotch en el mundo. Tomamos eso y lo combinamos con lo que hay alrededor de la destilería de The Macallan, con los mejor de España y de ahí, el origen de los platillos.

(Foto Cortesía)

Por ellos, está degustación, que ya está disponible y que planea tener una duración de un año, está conformada por un Consomé de venado infusionado con barrica, pino, jengibre y kombu, que se marida con Macallan Double Cask 12 años.

(Foto Cortesía)

De segundo tiempo, se ofrece una Galleta de cebada, cremoso de queso de oveja, polvo de porcinis, pino en escabeche y piel de trucha frita más una Trucha salmonada, demi Glace de venado, hueva de trucha, hongos laminados y oloroso, que se sirve con una copa de Macallan Edition 4.

(Foto Cortesía)

Por último, para el cierre, se ofrece un Lomo de venado, demi glace con mantequilla de whisky, sangre de frutos rojos, risotto de piñón y cremoso de hongos, que se combina con un Macallan Rare Cask, que es la joya de la corona de la casa escocesa.

Así que si deseas formar parte de esta experiencia, basta con reservar en NOSO, en Polanco, para ser de los afortunados de disfrutar esta exclusiva degustación que lleva al whisky escocés a otro nivel.

¿Dónde?

Noso. Masaryk 311, esquina Eugenio Sue. Nivel 3, Polanco.