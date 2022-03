Y no, no es hace 40 años que se produce vino en esta zona bañada por el río Duero; la celebración corresponde a la creación de la denominación de origen (D.O.) en 1982.La iniciativa para convertirse en D.O. es propuesta por algunas bodegas considerando que la calidad de sus vinos es digna de recibir esta designación, además de que querían comprometerse y garantizar productos de calidad.

Leer más: El Encuentro de Cocineras Tradicionales regresa a Oaxaca



Foto: FB/Riberadelduero

El sitio tiene una combinación de suelos donde sobresalen arcillas y arenas, con elevaciones que pueden llegar entre los 700 y 1,100 metros de altura.La buena insolación y la lluvia justa hacen que la variedad de uva Tinta Fina o Tinta del País, que es en realidad la cepa Tempranillo acondicionada a la zona, desarrolle caldos de buena graduación de alcohol.

Como D.O. existen reglas y una de ellas es que los tintos de Ribera del Duero deben contener 75% de la uva Tinta Fina como mínimo y complementarse con Garnacha, Cabernet Sauvignon y Merlot, entre otras.Los rosados requieren que contengan mínimo un 50% de cualquiera de las cepas tintas autorizadas.

Leer más: 6 recetas con frijoles para comer en cuaresma

Y como muchas D.O.s, Ribera del Duero evoluciona. Por ello, a partir del 2019 se autorizan elaborar vinos blancos con la variedad Albillo Mayor como principal y que ya existía en la zona hace 50 años, pero que ahora alcanza un status de D.O.



Foto: FB/Riberadelduero

La mejor forma de saber qué categoría de Ribera de Duero tomas es echándole un ojo al cintillo que aparece bajo la contraetiqueta que además de proporcionar esa información, garantiza que es un producto con denominación de origen.

Cinco etiquetas destacadas para conocer lo mejor de Ribera del Duero

Cillar de Silos Crianza 2018

Además de ser elegido como un de los mejores de la revista Decanter en 2022, tiene aromas a fruta negra madura, ahumado y chocolate que en boca se complementan de un recuerdo a especias. Buena tanicidad y con potencial a guardar unos años.

Áster Crianza 2015

La evolución le ha sentado bien al vino porque todavía conserva frutos como grosella y zarzamora en boca, pero se integran muy bien las notas a madera, anís y tostados. Buena permanencia y listo para beberse.

Leer más: Conoce la Guía Universal de Vinos Mexicanos 2021 en este enlace

Bodegas Lleiroso Reserva 2015

Revela la profundidad de una crianza en barrica más larga. Destacan los aromas a moras azules y zarzamora con toque de cacao y tabaco que le dan personalidad. Los taninos son sedosos que se complementan de buen alcohol y acidez.

Arzuaga Gran Reserva 2015

Es notorio como el complemento de Merlot afina a esta etiqueta. En nariz revela higos, ciruela y cereza ya en compota, notas ahumadas, tostados y un poco de café. El tanino es robusto pero agradable y con un final dulce.

Prado Rey Reserva Finca La Mina 2015

Las uvas provienen de una parcela productora de alta calidad de fruta. Sus aromas son a fruta negra madura y ya evolucionada a jalea, pero destaca más la canela, balsámicos y tostados. En la boca es sedoso y promete evolucionar más.

*Ángel Rivas es periodista gastronómico desde hace más de 20 años. Es especialista en enología, un tema que le apasiona y le ha hecho viajar por todo el mundo a conocer de primera mano bodegas, enólogos y etiquetas. Es sommelier y maestro. Síguelo en su Instagram @angelorivasmx