Receta de mini trompo al pastor

Sin duda los tacos son uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana y, entre la gran variedad que podemos encontrar, los de pastor están entre los consentidos. Recetas para hacerlos en casa hay muchas, pero quizá no te esperabas poder tener tu propio mini trompo.

Y es que seguramente alguna de las veces que te has cruzado con una taquería que tiene especialidad has imaginado cómo sería darle una gran mordida al trompo. Pues quizá eso no sea posible pero al menos en la versión miniatura y casera ese deseo puede ser una realidad.

No busques más, te damos la receta para preparar un mini trompo al pastor.

¿Cómo hacer un mini trompo al pastor?

La siguiente receta es cortesía de Mane Ribs quien en sus redes sociales se describe como cocinero, publicista y youtuber. Entre sus videos podemos encontrar originales preparaciones como “dulces de Narnia”, Licuachelas y Mollepizza, pero en esta ocasión te vamos a dejar su preparación de mini trompo al pastor.



Imagen: FacebooK Mane Ribs

Ingredientes:

4 chiles guajillos secos

3 chiles anchos enteros secos

1 chile chipotle

½ cebolla blanca

4 dientes de ajo

15 granos de pimienta negra

3 clavos entero

20 gramos de achiote en pasta

½ cucharadita de orégano seco

½ cucharadita de mejorana seca

¼ de cucharadita de tomillo seco

¼ de cucharadita de comino molido

½ taza de jugo de naranja fresco

¼ de taza de vinagre blanco

1 cucharadita de caldo de pollo en polvo

½ litro de agua

½ kilo de lomo de cerdo

Sal

120 gramos de piña cortada en trozos

1 cebolla

Procedimientos:

Colocar en un sartén un poco de aceite y llevar al fuego.

Una vez caliente agregar los chiles guajillos, anchos, el chipotle, la cebolla y los dientes de ajo. No los dejes mucho tiempo pues recuerda que si los chiles se queman, tendrán un sabor amargo.

Llevar todos los ingredientes, incluido el aceite, a la licuadora.

Añadir la pimienta, los clavos, el achiote, el orégano, la mejorana, el tomillo, el comino, el jugo de naranja, el vinagre y el caldo de pollo.

Para facilitar la mezcla agregar poco a poco el agua.

Colar la salsa y reservar por 20 minutos.

Cortar el lomo de cerdo en pequeñas piezas, como si se tratara de bisteces. Agregar sal y pimienta al gusto.

Colocar en un recipiente y verter el adobo. Mezclar perfectamente para que toda la carne quede bañada, tapar con un papel aluminio y dejar reposar por 20 minutos en el refrigerador.

Mientras tanto, cortar la piña y la cebolla en trozos grandes pues servirán para armar el mini trompo.

Para armar el trompo, en una varilla de madera, coloca un trozo de cebolla como base, a continuación agrega la carne ya marinada. Finalmente cierra con un pedazo de piña.



Imagen: FacebooK Mane Ribs

Lleva la preparación al fuego, Mane Ribs utiliza un asador, pero puedes usar un sartén.

Cuida la carne y dale varias vueltas para que la cocción sea uniforme.

Y a disfrutar.

