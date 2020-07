El dulce de leche es un postre muy popular a lo largo de Latinoamérica, señala el pequeño Larousse Gastronomique en español. Esta preparación consiste principalmente en leche hervida con azúcar, de modo que obtienes una pasta espesa ideal para la pastelería.

En cada región se le agregan diferentes complementos como vainilla, canela, nuez, piñones, cacahuates, coco e incluso algún licor. Así se ha convertido en un dulce tradicional que se disfruta en todas sus presentaciones.

A continuación, te compartimos una sencilla receta para preparar dulce de leche con pocos ingredientes.

Foto: Pixabay

Ingredientes

- 1 litro de leche entera

- 1 taza y media de azúcar

- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio

- 3 cucharaditas de esencia de vainilla

Modo de preparación

1. Pon una cacerola antiadherente al fuego. Vierte la leche, el azúcar y la esencia de vainilla. Revuelve los ingredientes con una cuchara de madera.

2. Al primer hervor, retira la cacerola del fuego. Agrega el bicarbonato de sodio y revuelve para que se integre. Se formará una espuma en la superficie así que debes tener cuidado para que no se derrame.

3. Cuando baje la espuma, coloca la cacerola a fuego medio bajo durante una hora y media. Mientras comienza a espesar, mueve constantemente para que la mezcla no se pegue al fondo del recipiente.

4. Vierte una cucharada de la mezcla en un plato. Pasa una cuchara en medio del dulce de leche y si no se junta, significa que ya está listo. Déjalo enfriar.

Foto: Pixabay

Ahora puedes usarlo como untable sobre panes y galletas o servirlo en helado, yogur o flanes. Si deseas una consistencia más espesa, añade una cucharadita de fécula de maíz cuando todavía esté caliente. De esta manera, será ideal para preparar pasteles u otros postres.