Las mandarinas son una fruta muy jugosa que a todos nos encanta, sobre todo en esta temporada del año, ya que pertenecen a la familia de los cítricos y por ello son fuente de vitamina C, misma que nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico contra enfermedades respiratorias. No obstante, hay quienes no deberían comerlas y en Menú te decimos por qué.

En el otoño comienzan a bajar las temperaturas, así que nos cae bastante bien la temporada de mandarinas que, entre otros beneficios, nos ayudan a protegernos de posibles resfriados. Pero en algunos casos lo mejor es moderar su consumo o incluso evitarlo por completo pues podrían traer más males que ventajas.

Leer también: Aprovecha octubre y prepara esta infusión de cempasúchil

Estas personas no deben comer mandarinas

El sitio en inglés Pros & Cons Reviews, especializado en estadísticas y casos de estudio de diversas industrias, asegura que existen desventajas al comer mandarinas sobre todo para quienes las consumen en grandes cantidades, ya que un efecto secundario que pueden provocar es una reacción alérgica que se manifiesta a través de irritación o erupciones en la piel, por lo que siempre es bueno estar atento a los cambios en nuestro cuerpo que nos genera cierto tipo de comida.

Foto: Pixabay

El mismo sitio detalla que las mujeres que acaban de tener un bebé deben tener cuidado al consumir mandarinas ya que esta fruta puede afectar el ciclo de la lactancia, por lo que es importante siempre consultar con un médico en caso de que se deseen consumir.

Más allá de lo anterior la recomendación es consumir mandarina y su jugo frescos, de temporada y sin aditivos. Es mejor alejarse de los zumos de frutas que se venden en las tiendas ya que contienen muchos conservadores. Asimismo, no se debe agregar azúcar, de lo contrario se estará expuesto a más daños que beneficios.

Beneficios de comer mandarinas

Comer mandarinas no es malo, solo no hay que abusar de ellas si se quiere gozar de los múltiples beneficios relacionados con su consumo.

Al respecto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México compartió en su blog algunos de los beneficios de comer esta deliciosa fruta.

Foto: Pixabay

Uno de los beneficios de comer mandarinas es que por medio de ellas se puede adquirir la sinefrina, un componente natural que actúa para quemar las grasas y frena la producción de colesterol, por lo que ayuda en gran medida al cuerpo.

Asimismo diversos estudios médicos han descubierto que esta fruta combate los niveles altos de insulina y ayuda a disminuirlos.

"Las mandarinas tienen propiedades antimicrobianas que evitan que las heridas se infecten y alejan los virus, hongos e infecciones. Es un dato bien conocido que los cítricos son muy buenos para la piel y la mandarina no es la excepción", señaló la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Así que ya lo sabes, comer mandarinas es de mucha ayuda, siempre y cuando no sea en exceso, ya que en grandes cantidades puede ser contraproducente.

Leer también: ¿Qué bebidas hacen más daño a los riñones?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters