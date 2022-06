Qué pasa si diario comes atún de lata

Por su practicidad, precio y valor nutrimental declarado en sus etiquetas, el atún en lata es una gran alternativa de compra para los consumidores. Pero si creías que puedes alimentarte de manera saludable comiéndolo todos los días te tenemos malas noticias.

Si bien el consumo de 100 gramos de atún en agua enlatado proporciona al cuerpo humano tan solo 80 calorías y aporta 20 gramos de proteína, haciendo de este alimento un gran aliado en regímenes alimenticios para la pérdida de peso, según la presentación y marca, los beneficios pueden verse opacados por los efectos adversos que puede tener su consumo regular.

Y es que el Laboratorio Nacional de Protección al consumidor encontró, en su evaluación a 57 productos de presentación de atún en lata, la adición de ingredientes como soya. Incluso, hay marcas que rebasaban el 50% de contenido de soya, principalmente las que se envasan en hojuelas y desmenuzado.



Foto: Pixabay

Si bien el consumo de soya no resulta un riesgo potencial para la salud, la adición de esta al atún enlatado disminuye su calidad y podría afectar el proceso de digestión debido a los inhibidores de tripsina que contiene. Además, según un artículo publicado en Sign of the Times, el consumo de soya podría contribuir a tener niveles bajos de energía y a una menor asimilación de la vitamina B12.

Además del contenido de soya en algunas de las marcas de atún enlatado, el consumidor debe tener en cuenta el potencial riesgo que representa el alto contenido de mercurio en estos productos.

Mercurio en el atún enlatado

El atún en conserva se clasifica, junto con el pez espada, el lucio y el tiburón, como un alimento con un alto contenido de mercurio debido a que estas especies consumen biocidas y pesticidas depositados en el agua, lo que a su vez se traduce en la ingesta humana de estos compuestos. Esto según un artículo publicado por la Universidad de Chile.

El consumo humano de mercurio puede tener efectos adversos especialmente en el sistema nervioso en desarrollo, por lo que se recomienda la limitación de su consumo en niños pequeños y mujeres gestantes y en etapa de lactancia.



Imagen. Pixabay

La Oficina de Evaluación de Riesgos a la Salud Ambiental (OEHHA) recomienda consumir atún enlatado únicamente 2 veces por semana y, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), las mujeres embarazadas deben limitar su consumo a unos 170 gramos semanales.

El consumo de atún puede ser reemplazado por otros pescados azules con menor cantidad de mercurio como los pescados blancos como el bacalao, la merluza, el rodaballo o el rape.

También el consumo de proteína proveniente del atún puede reemplazarse por pescados semigrasos como la dorada, la lubina o el lenguado, según recomendaciones de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (USEPA).

Ahora ya lo sabes, el atún en lata puede ser una gran opción para comer de manera saludable y rápida, pero no se recomienda su consumo diario.

