Qué le pasa a la cerveza cuando la metes al congelador

En esta temporada de calor millones de personas sueñan con disfrutar de una cerveza bien fría. Pero resulta muy triste comprar o buscar una en casa y descubrir que no está a la temperatura correcta. La mayoría de las personas optan entonces por llevarla al congelador pero ¿de verdad es el mejor método para enfriarla rápidamente? Al parecer no.

Lo primero que vamos a compartirte es que la cerveza es una bebida muy saludable. Sin exceso, ofrece diversos nutrientes como ácido fólico, proteína, fibra soluble, fósforo, silicio, potasio, Vitamina B y antioxidantes.

Por todo lo anterior, de acuerdo con la Fundación Española del Corazón, la cerveza brinda efectos beneficiosos como un menor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares y diabetes; contribuye a la salud ósea; y hasta puede ser una aliada contra la obesidad.

Así que ya lo sabes, con moderación, la cerveza puede ser buena para tu organismo pero, ¿cómo enfriarla de la manera correcta?

¿Por qué no deberías meter la cerveza al congelador?

Aunque es una práctica muy común, la realidad es que poner las cervezas en el congelador no es tan buena idea como parece por diversas razones.



Imagen: Pixabay

Como señala el portal tuscafeteras.es la primera razón por la cual no es buena idea llevar las cervezas al congelador es porque, sin quererlo, podrías afectar los alimentos que tengas guardados. Por ejemplo, si tienes pollo a una temperatura de -25°, y de pronto introduces unas latas a temperatura ambiente, habrá un desajuste que podría dañar la comida. Además, eso hará que el tiempo de enfriado sea mayor, así que ni siquiera lograrás el cometido.

Otro motivo por el que el congelador no es la mejor idea, es que la cerveza podría estallar. Seguro has visto videos o imágenes en internet de cerveza congelada haciendo un desastre en el refrigerador. La razón es que como la mayor parte de su composición es agua, el líquido tiende a expandirse y, si se deja por mucho tiempo, podría llegar a explotar. No es muy común pero sí sucede.

Y aunque obtengas el resultado que estás buscando: una cerveza fría, otra parte negativa es que podrías afectar su sabor. Si la dejas por más tiempo del necesario y se congela, el gas carbónico que contiene la cerveza en altas cantidades pierde su fuerza y varía su aroma y sabor. Además, la bebida deja de hacer espuma y tardará mucho en descongelarse para poder disfrutarla.

Quizá te estés preguntando ¿si no puedo llevar la cerveza al congelador, qué tal el tarro? Pues tampoco es la mejor de las ideas, las grandes marcas de cerveza señalan que el cristal congelado puede presentar olores que matan el sabor de la bebida.



Imagen: Pixabay

¿Cómo enfriar rápidamente una cerveza?

La realidad es que cuando se trata de cerveza la mejor opción es simplemente dejarla en el refrigerador hasta que esté a la temperatura correcta. En ese sentido vale la pena revisar la etiqueta para saber qué punto es el mejor para disfrutarla.

Lo recomendable es que una cerveza se beba cuando esté entre los 0° y los 6° de temperatura. Aunque hay algunas variedades que, incluso, es mejor no enfriar, pero eso depende de la marca y estilo.

En condiciones normales una cerveza tarda entre 1 y 3 horas en enfriarse en el refrigerador así que toma tus precauciones y sé paciente. Y si tienes prisa elige latas pues el envase de aluminio se enfría más rápido que uno de vidrio, debido a que el metal tiene mayor conductividad, y por ende, bajará la temperatura del líquido rápidamente.



Imagen: Pixabay

Y si no quieres esperar 3 horas entonces, la compañía Vinos Cutanda recomienda aplicar un truco. Coloca las botellas de cerveza en un recipiente, de preferencia metálico, con hielo, agua y sal. Lo que sucederá es que la sal buscará absorber el calor del agua, pero como esta está fría, atraerá el calor de la lata o botella de cerveza.

Solo procura utilizar sal de grano y que las cervezas queden totalmente sumergidas. Si quieres que este proceso sea aún más rápido gira el contenido del recipiente con un cucharón.



Y si este consejo no te convence, sí puedes optar por el congelador, pero siguiendo unos tips. La cerveza debe estar un poco fría y solo déjala por un máximo de 40 minutos, de esa manera tendrás una bebida muy fría pero sin afectar su estructura.

