Los chiles en nogada son uno de los platillos más queridos y populares de México, por lo que preguntar "¿qué es la nogada?" es un tanto extraño. Esta salsa espesa que cubre a los chiles de un sabor a fruto seco, especias o hasta queso.

Para que estés más informado y nadie te agarre desprevenido, en Menú te contamos lo que hay que saber sobre la nogada, además te dejamos una receta para preparar en casa.

De acuerdo con Larousse Cocina, se le llama nogada a la "salsa elaborada con nuez, queso, especias y algún vino tinto, jerez o vinagre, que originalmente servía para acompañar pescados". Como es de esperarse, en la actualidad ya hay variaciones respecto a lo que se cree que es la receta original. El mismo diccionario explica que hay una receta más dulce "contiene agua, azúcar, piloncillo, cremor tártaro y nuez. La llamada nogada blanca contiene azúcar, leche, nuez y canela; se prepara en Nuevo León". Cabe resaltar que la nuez más utilizada para elaborar esta salsa es la nuez de Castilla.

La leyenda dice que fueron las monjas agustinas del Convento de Santa Mónica quienes introdujeron la granada y el cilantro a la receta de chiles en salsa de nuez que, de hecho, ya existía desde 1714, de acuerdo con National Geografic. Por otra parte, el uso de la nuez de Castilla para la nogada se puede deber al comienzo de su cosecha entre finales de julio, agosto y septiembre, lo que, además, coincide con la temporada de granada y el chile poblano.

Aun así, pese a que esta salsa es casi exclusiva para bañar a los chiles del platillo, ya hay nuevas creaciones para desmitificar su uso: hay desde pizzas de nogada, hasta donas y helados, lo cual no es del todo descabellado si se considera que eran presentados como postre en tiempos de Agustín de Iturbide, el primer emperador de México a quién presuntamente se le sirvieron los chiles en nogada para celebrar el triunfo de independencia.

Como dato adicional, según El Poder del Consumidor, los ácidos grasos presentes en la nuez de Castilla tienen efecto cardioprotector al ayudarnos a regular los niveles de colesterol, por lo que comerla es muy beneficioso.

A decadent doughnut filled with a rich poblano pepper jam covered with a velvety nogada frosting festooned with pomegranate seeds is an absolute must for everybody that has a sweet tooth out there!