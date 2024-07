El colesterol es de los temas más hablados cuando se discute la salud del cuerpo. Aunque esta sustancia es muy importante para formar células sanas, si llega a producirse en exceso, especialmente el colesterol malo, puede causar padecimientos graves para el cuerpo.

Para evitar elevar el colesterol, se recomienda limitar la ingesta de ciertos alimentos que pueden llegar a provocar el alza del colesterol malo en la sangre. Si quieres conocer cuáles son estos productos, en Menú te damos todos los detalles.

Ciertos alimentos elevan los niveles de colesterol malo en la sangre. Foto: Unsplash

¿Qué tipos de colesterol hay?

Existen dos tipos de colesterol. Al primero se le conoce como colesterol HDL o “colesterol bueno” y es la sustancia que se encarga de recoger el exceso de colesterol en el cuerpo y llevarlo de nuevo al hígado.

Mientras que el segundo, el colesterol LDL o “colesterol malo” se acumula en las paredes de las arterias, provocando su endurecimiento y que se complique el transporte de sangre por todo el cuerpo, provocando dolor en el pecho o una enfermedad de las arterias coronarias, según explica el portal de Mayo Clinic.

Incluso, puede ocurrir que estos endurecimientos se rompan y en consecuencia formen un coágulo que derive en un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular como un derrame cerebral.

¿Qué pasa si tengo un nivel alto de colesterol malo?

Pueden existir diversas causas para el aumento del colesterol malo, ya sea la edad o los antecedentes familiares, sin embargo, el principal motivo son los malos hábitos de salud, especialmente, el consumo de grasas saturadas. Este tipo de grasas puede hallarse en diversos alimentos, como por ejemplo:

Carnes rojas

Alimentos como la chuleta de cerdo o la sobrecostilla son fuente importante de grasas saturadas. De acuerdo con el portal de la Cruz Verde, la ingesta responsable de este alimento debería ser por lo menos de una vez por semana. Por otra parte, se aconseja inclinarse más por las carnes blancas, como por ejemplo la pechuga de pollo, pues tiene una menor cantidad de grasa.

La carne roja es la que se recomienda comer menos veces por semana. Foto: Unsplash

Productos lácteos enteros

Los lácteos enteros, pese a que son fuente importante de calcio y otros nutrientes, también pueden causar complicaciones al cuerpo si se consumen en exceso. No tienes que eliminarlos por completo de tu dieta, pero, se recomienda comer al menos una sola vez al día productos como la leche entera, yogurt, quesos, entre otros derivados.

Productos lácteos. Foto: iStock

Productos horneados y fritos

¿Quién no se puede resistir a un trozo de pastel o disfrutar de un crujiente pollo frito? Un tentempié de vez en cuando no representa un gran peligro, pero, de acuerdo con el portal Medline Plus, comer diariamente esta clase de productos deriva no solo en el aumento de colesterol malo, sino que también causa la ganancia de peso.

Trozo de pastel. Foto: Pexels

Si tienes antojo de algo dulce, puedes inclinarte por unas manzanas, naranjas o trozos de kiwi. Además de su rico sabor, se ha comprobado que pueden ayudar a bajar el colesterol.

Trata de consumir lo menos posible alimentos fritos, como las donas o las papas, pues tienen un contenido graso elevado debido a que se sumergen en aceite.

Consumir diariamente alimentos fritos puede poner en riesgo tu salud. Foto: Unsplash

